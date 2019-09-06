Департамент образования прокомментировал информацию об ограничении в приеме детей в школы без прививок

Об этом сообщила заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Алена Шахова.

«В последние годы информационная кампания против профилактических прививок для детей приобрела большой масштаб. Из-за этого растет число отказов родителей от вакцинации, и к сожалению, это сказывается и на образовательном процессе. Мы вынуждены периодически объявлять карантин и отстранять детей от учебы», – отметила Алена Шахова.

По ее словам, дети, которые, не имея медотвода, не прошли вакцинацию, могут стать источником угрозы для детей, которым прививка не положена по медицинским показаниям.

«Школы, в которых превышен порог невакцинированных детей, в большей мере подвержены риску закрытия на карантин. Образовательная организация несет ответственность за жизнь обучающихся. Вместе с тем, мы не в праве отказать в приеме в школу ребенку, родитель которого отказался привить ребенка или не предоставил информацию о сделанных прививках. А это – риск для всех обучающихся, – сказала Алена Шахова. – По итогам обсуждений общественниками было предложено проработать возможность создания такого законопроекта, который решил бы сложившуюся проблему и учитывал как интересы родителей, которые решили не прививать своих детей, так и тех, кому вакцинация не показана по медицинским причинам».

Тема детской вакцинопрофилактики 5 сентября обсуждалась экспертами в Общественной палате.