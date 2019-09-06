Сергей Собянин и Василий Лановой поздравили москвичей

Вечер «Молодости нашей нет конца» прошел в Кремлевском дворце. Такую добрую традицию собирать старшее поколение на концерт в преддверии Дня города придумал известный актер, звезда фильма «Офицеры» 85-летний Василий Лановой. Он рассказал о личном восприятии современной Москвы и обратился к мэру города Сергею Собянину.

- Вот всегда воспринимаю хорошо, что вы делаете. Я уже не говорю о транспорте, о бульварах, о метро. И вам нужны определенные люди, которые помогали бы вам делать Москву лучше, - сказал Василий Лановой.

- Скажу в ответ слова благодарности Василию Семеновичу за то, что он создал такую традицию. Он пришел ко мне и предложил в честь Дня города собирать людей старшего поколения и говорить им спасибо. И я сказал, что нет никаких проблем, и мы сделали это хорошей московской традицией. Сегодня здесь собрались космонавты, строители, педагоги, которые все объединены любовью к нашему городу. Вы - это история творчества, история отношения к стране, - отметил мэр города.

Сергей Собянин рассказал, что был на открытии павильона «Нефть» на ВДНХ. В советские годы это была территория достижений огромной державы, а в начале 90-х закрыли многие павильоны, в «Космосе» стали торговать вениками.

- Наверное, кому-то хотелось, чтобы кто-то забыл о том, что Россия была великой державой. Мы начали возрождение павильонов «Космос», «Нефть», создание музеев - это говорит о том, что мы начали возрождать страну. Но все, что вокруг сделано, все основано на вашем труде. Я лично испытываю ответственность, чтобы Москва была не только лидером в России, но и во всем мире. Чтобы столица была такой, какой вы ее задумывали и создавали. Для этого, конечно, нужна поддержка, и я надеюсь на вашу поддержку. Я по-прежнему с вами. Мы большая команда Москвы. С Днем рождения города, - сказал Сергей Собянин.