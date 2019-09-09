Политическая палитра Мосгордумы станет разнообразнее

Выборы в Мосгордуму, о необходимости которых столько говорили большевики, состоялись… Нет, не так. Парламент крупнейшего мегаполиса Европы был избран при общемосковской явке более чем в 21 процент. Зафиксировано минимальном количестве нарушений. Был отмечен и достаточно спокойный информационный фон накануне и в день выборов.

Какие вводы можно сделать по итогам предвыборной компании и, собственно, по итогам выборов в МГД, которые были успешно проведены 8 сентября, совпав с днем города?

Представители парламентских партий — и Геннадий Зюганов, и Владимир Жириновский, и Сергей Миронов, которые дисциплинировано ( но разумеется в разное время и в разных местах) появились на избирательных участках столицы и, опустив бюллетень в урну, призвали москвичей не сидеть на печке (на дачах, в парках, креслах перед телевизором), уже после завершения голосования сами или через своих ближайших представителей итоги выборов в Мосгордуму признали состоявшимися. А также весьма хорошо организованными.

В воскресенье поступили заявления о более чем 300 (точнее, 315) тех или иных нарушениях. Треть заявлений не подтвердились еще 8 сентября. При том система электронного голосования, которая работала в трех округах, показала себя достаточно эффективно — 87 процентов избирателей проголосовали именно по этой схеме. И серьезных сбоев, за исключением одного незначительного дневного инцидента, не было зафиксировано ни наблюдателями, ни разработчиками программы, которое до того неоднократно тестировалась.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал эти выборы самыми «эмоциональными и реально конкурентными» за всю новейшую историю столицы. Неплохо показали себя кандидаты от коммунистов — они грамотно провели работу в тех округах, где электорат традиционного поддерживал партии левого толка. И, соотвественно, получили ожидаемый результат. К сильным действующим депутатам-коммунистам Мосгордумы, вроде её вице-спикера, режиссера, актера и мыслителя Николая Губенко, внука лидера КПРФ Леонида Зюганова и Елене Шуваловой, присоединится десяток новых лиц.

Как и предполагали политологи накакнуне, появится в столичном парламенте и фракция «Яблока». Одна из старейших российских партий ожидаемо выставила сильных, харизматичных кандидатов — вроде опытных политических бойцов Евгения Бунимовича и Сергея Митрохина. И они логично получили представительство в законодательном органе мегаполиса.

По этому же пути — выставить ярких кандидатов — пошли и справедливороссы, представители которых впервые начнут работу в МГД.

Итак, главный вывод, который можно сделать по итогам выборной компании: Москва провела выборы технологично, честно, прозрачно, с числом нарушений, которые можно отнести к статистической погрешности...