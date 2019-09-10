Нужно ли на самом деле чистить зубы: Три факта о гигиене полости рта

Наверняка вы тоже слышали о людях, которые считают зубную пасту фейком, не чистят зубы, не посещают стоматологов и при этом утверждают, что у них нет никаких проблем. Разумеется, это миф, а чтобы разрушить его в ваших головах – предлагаем познакомиться с некоторыми интересными фактами о гигиене полости рта.

Факт 1 – на самом деле зубы нужно чистить

Минимум дважды в день, а в некоторых случаях – даже чаще, например, после каждого приема пищи. Спустя несколько часов после приема пищи на зубах начинает образовываться налёт, фактически он представляет из себя тонкую пленку из остатков пищи, отмерших клеток и бактерий. Естественно, сам по себе налёт никуда не денется – его нужно удалять с поверхности зубов. Если этого не делать, содержащиеся в нем вредные микробы будут разъедать эмаль, провоцировать воспаление десен, появление неприятного запаха изо рта. Если налёт не удалять в течение длительного времени, он преобразуется в зубной камень, который, в свою очередь, может привести уже к более серьезным стоматологическим проблемам. Именно поэтому рекомендуется чистить зубы минимум дважды в день – чтобы вовремя удалять скапливающийся на поверхности зубов налёт.

Не забывайте чистить зубы минимум два раза в день. Фото предоставлено пресс-службой ООО «АРКОМ»

Факт 2 – на самом деле зубной щётки недостаточно

Мы уже определились с тем, что чистить зубы все-таки необходимо, но ведь есть люди, которые действительно делают это регулярно, и все равно у них бывает кариес и другие проблемы – почему так происходит? Потому что, как мы уже сказали, зубной щетки недостаточно, она не способна проникать в межзубные промежутки, десневые карманы и другие труднодоступные участки ротовой полости, где скапливаются остатки пищи, образуется налёт и размножаются бактерии. Для того, чтобы обеспечить идеальную чистоту ротовой полости вместе с зубной щеткой лучше использовать Waterpik – прибор, который с помощью подаваемой под давлением пульсирующей струи воды не только вычищает все недоступные для щетки области, но и ухаживает за деснами, массируя их и улучшая в них кровообращение.

Пульсирующая струя воды, подаваемая под давлением, - идеальное дополнение к зубной щетке. Фото предоставлено пресс-службой ООО «АРКОМ»

Факт 3 – на самом деле ирригатор необходим всем людям

Ирригатор Waterpik был изобретен стоматологом и инженером еще в 1958 году, но до сих пор в России о нем знают не все. Чаще всего его рекомендуют стоматологи тем, у кого есть брекеты, коронки, мосты, импланты, протезы, а также людям с проблемными деснами (например, беременным или диабетикам). Но, как мы уже с вами поняли, пользоваться ирригатором Waterpik рекомендовано всем, кто хочет сохранить свои зубы здоровыми, потому что ни одна зубная щетка не справится с налётом так, как он.

Результат работы ирригатора Waterpik. Фото предоставлено пресс-службой ООО «АРКОМ»

Все ирригаторы Waterpik делятся на две большие группы: стационарные и портативные. Стационарные работают от розетки, они больше по размеру, к ним прилагается больше насадок, они идеально подходят для использования всей семьей (у каждого члена семьи просто должна быть своя насадка). Портативные ирригаторы Waterpik можно всюду брать с собой, они работают от аккумулятора и требуют подзарядки раз в 5-7 дней, они меньше по размеру и, хотя и имеют меньшее количество насадок, так же могут использоваться несколькими людьми.

Выбирайте подходящий вам ирригатор и оформляйте заказ на сайте официального дистрибьютора бренда Waterpik в РФ

Портативные ирригаторы удобно брать с собой, а у стационарных - больше насадок. Фото предоставлено пресс-службой ООО «АРКОМ»

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