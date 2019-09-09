Старинные кирпичи и артефакты: В здании бывшего Бадаевского пивоваренного завода открывается выставка «Со-творение Москвы»

В Москве с 11 по 17 сентября пройдет выставка-дискуссия «Со-творение Москвы или Семь Бадаевских вечеров»: уникальная экспозиция открывается в здании бывшего Бадаевского пивоваренного завода на Кутузовском проспекте. В старинных стенах памятника промышленной архитектуры XIX века историки, писатели, искусствоведы, представители власти, урбанисты и журналисты семь вечеров подряд будут говорить о прошлом и будущем Москвы, рассматривая жизнь столицы в разных плоскостях - архитектурной, литературной, промышленной, культурной.

Что можно будет увидеть на выставке? Центром экспозиции, ее краеугольным камнем станет инсталляция «Память Москвы»: это кирпичи из старинных московских построек, которые уже исчезли с карты столицы или могут пропасть с нее в ближайшее время. О каждом из зданий можно будет узнать подробно по описаниям и фотографиям. Коллекцию «краеугольных камней» столицы долгие годы собирал москвовед, издатель и исследователь Андрей Кирпичников.

Кроме того, на выставке можно будет увидеть редкие книги, гравюры и городские планы Москвы различных эпох. Отдельной экспозицией представлена подборка артефактов, найденных при восстановлении солодовен и овинов Трехгорного пивоваренного товарищества. И, конечно, гости смогут осмотреть бывший Бадаевский пивоваренный завод - исторический объект, заслуживающий самого пристального внимания.

Каждый вечер гостей и участников выставки ждут дискуссии на заявленные темы - «Семь Бадаевских вечеров».

11 СЕНТЯБРЯ, «(В)МЕСТО МОСКВЫ»

Архитекторы, общественники, чиновники, любители московской старины ответят на вопросы: что ждет Москву в ближайшем будущем? Как меняется Москва?

12 СЕНТЯБРЯ, «ПЛАНЫ МОСКВЫ»

Почти 250 лет назад Екатерина II подписала указ о создании российскими городами генеральных планов. Так началась история генпланов Москвы. У гостей этого вечера будет уникальная возможность проследить, как в зависимости от увлечения глав государства и политической обстановки в стране менялся главный градостроительный документ столицы, а вместе с ним — и сама Москва.

13 СЕНТЯБРЯ, «БУДУЩЕЕ МОСКВЫ»

Столица знает немало примеров успешных преобразований бывших промзон в модные общественные пространства. Городские промзоны в Москве занимают 17% городской территории и представляют собой огромный потенциал для развития: здесь могут разместиться инновационные, творческие и спортивные кластеры. Один из перспективных объектов — здание бывшего Бадаевского пивоваренного завода, которое может стать культурным центром, площадкой для проведения фестивалей, лекций, концертов. Участники вечера обсудят, какие проекты общественных пространств интересны сегодня горожанам.

14 СЕНТЯБРЯ, «ВИДЫ НА МОСКВУ»

Уличные фестивали, музыкальные концерты на открытом воздухе, театральные постановки на площадях и в парках стали неотъемлемой частью жизни столицы. Как сделать так, чтобы город воспринимался как пространство культуры?

15 СЕНТЯБРЯ, «СРЕДА МОСКВЫ»

Экология - одна из важнейших тем в современном мегаполисе. Только в Москве ежедневно производится более 10 тысяч тонн отходов. Готова ли столица к раздельному сбору мусора, как городские власти борются с эпидемиями, и как можно улучшить микроклимат большого города, обсудят экологи и представители правительства Москвы.

16 СЕНТЯБРЯ, «ТЕНИ МОСКВЫ»

Москвовед и писатель Рустам Рахматуллин, ведущий программ «Облюбование Москвы» на канале Россия 24 прочитает лекцию «Метафизика Большого города» - об архитектуре и истории Москвы, а также об истории Бадаевского пивоваренного завода.

17 СЕНТЯБРЯ, «ЭХО МОСКВЫ»

Москва всегда очаровывала писателей и поэтов — вспомнить хотя бы «Москву и москвичей» Гиляровского, рассказы Чехова и романы Толстого. Как образ столицы отражался в литературе обсудят гости вечера.

ЧАСЫ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ: 11-17 сентября, с 18:00 до 20:00

Начало дискуссий: ежедневно в 20:00

АДРЕС: Кутузовский проспект, д. 12, стр. 1.