2019-09-09T18:56:47+03:00
Общество

Московский пенсионер купил на заводе бракованную «Ниву», и 16 лет не может добиться гарантийного ремонта

Юрий Бакин погряз в судебных тяжбах с автогигантом
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Если вы купили машину с заводскими дефектами, обязательно нужно это доказыватьЕсли вы купили машину с заводскими дефектами, обязательно нужно это доказыватьФото: ТАСС
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Сейчас москвичу Юрию Бакину 80 лет. Он пенсионер, по большей части сидит дома. А 16 лет назад Юрий Аркадьевич работал инженером-строителем на чугунолитейном заводе, ездил на УАЗике и мечтал о новенькой «Ниве».

- Я все делал для людей, собой и своими увлечениями заниматься было некогда. А машину другую хотелось, - вспоминает Юрий Аркадьевич. - В 2003 году купил в Тольятти на АвтоВАЗе новую «Ниву», удлиненную с пятью дверками. Красивая, свежепокрашенная, вопросов нет. Мечта сбылась.

Вопросы возникли, когда автомобилист начал проходить техосмотр. Оказалось, машину продали с существенными заводскими дефектами. Заметить их при покупке было невозможно.

ТОРМОЗА НЕ РАБОТАЮТ, КУЗОВ ДЕФОРМИРОВАН

- Мне сказали, что тормоза не работают синхронно, фары не работают как надо. А главное — деформирован кузов. Ну, махнул рукой, кое-как заплатил за ремонт, прошел техосмотр. Но лучше от этого не стало. Начал барахлить мотор. А кузов был до того деформирован и плохо сделан, что, когда я ехал в -7°С, стекла замерзали из-за щелей в дверях, а обогреватели не работали. Хорошо, что я был осторожный, а так бы разбился, - рассказывает пенсионер.

«Нива» стояла на гарантии. В официальном автосервисе развели руками и направили в базовый центр АвтоВАЗа. Но там засомневались в честности Юрия Бакина и, по его словам, заявили: «Машина битая и крашеная».

- Я предоставил справки из ГАИ, что машина не была в авариях. Но бесполезно. Якобы я тайком машину отремонтировал. А зачем мне это надо? Мне предложили отказаться от замены «Нивы», чтобы они ее отремонтировали. Я пытался доказать, что эту легковушку уже не отремонтируешь. И меня сняли с гарантии, - делится Юрий Бакин.

«НЕЛЬЗЯ ЕЗДИТЬ НА ЭТОЙ МАШИНЕ»

Тогда автомобилист начал судиться с автогигантом. Пока шли судебные тяжбы, Бакин несколько раз ездил в Тольятти, чтобы доказать: машина куплена с дефектами.

- На заседания приезжали с завода и говорили в коридоре: «Мы знаем, что машина небитая и некрашеная, но руководство сказало бороться до конца». Я поехал в НАМИ — научный автомоторный институт, чтобы там провели независимую экспертизу. А меня спрашивают: «Как ты вообще сюда доехал? Нельзя ездить на этой машине». Ну они провели экспертизу, а заключения на руках пока не было. Я поехал домой, и на половине пути сломалась коробка передач и «раздатка». На буксире меня оттащили, - говорит Юрий Аркадьевич.

Пенсионер поставил машину дома и перестал на ней ездить. Позже пришли результаты независимой экспертизы.

«Существенные заводские дефекты, рекомендовано кузов поменять», - написано в заключении. В 2011 году суд все-таки признал, что машина бракованная. Многострадальную «Ниву» должны были отвезти в другой базовой центр под Дмитровом.

- Ее забрали на эвакуаторе, составили акт приемки, признали дефекты и увезли. С тех пор я машину не видел. С базового центра мне звонят: «Забирай машину, или будешь платить 300 рублей за каждые сутки». Но отвозил ее не я, почему я должен забирать? Не по моей вине это произошло. Вот она там и стоит. И я больше чем уверен, что они там так ничего и не отремонтировали. Лишь бы отвязаться, - возмущается Юрий Аркадьевич.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Дмитрий Славнов, автоюрист:

- Машину из сервиса может забрать представитель по доверенности. Управлять транспортом может любой, у кого есть документы и кто вписан в страховку.Теоретически можно сделать так, чтобы «Ниву» доставил базовый цент, но для этого нужно составить договор об оказании услуг. За транспортировку придется платить.

Если вы купили машину с заводскими дефектами, обязательно нужно это доказывать. Важно сделать независимую экспертизу, которая вынесет решение по состоянию автомобиля. На основании экспертизы пишется досудебная претензия на завод. И тогда изготовитель уже решает проблему, либо игнорирует, и вы обращаетесь в суд. Если юрист грамотный, все решается без суда. В «АвтоВАЗе» тоже не дураки сидят, там целый юридический отдел. Они читают, как написана претензия. Если грамотно, то найдут точки соприкосновения и пойдут навстречу. А если нет, то просто забудут об этом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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