«КП» продолжает вместе с Департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы рассказывать истории успеха малого и среднего бизнеса - в рубрике «Свое дело».

Идея этого проекта вынашивалась несколько лет. В 2010 году актриса Нелли Уварова, звезда сериала «Не родись красивой», и ее подруга Елена Вахрушева презентовали социальный проект «Наивно? Очень». Проект (naivno.com) вырос в производственные мастерские, художественную студию и реальный магазин, представляет «искусство особых людей». Рисунки ребят с аутизмом и другими ментальными особенностями развития становятся оригинальными принтами для футболок и свитшотов, их наносят на тарелки, кружки и магнитики, изделия можно приобрести.

- Нелли много лет знает одну такую особенную девочку, - рассказывает Елена Вахрушева. - Это дочь ее коллеги по театру. Подруга регулярно брала дочь с собой в театр. Девочка садилась в гримерке, брала бумагу, краски и часами рисовала. Основная проблема таких детей - проблема социализации, они вырастают, становятся взрослыми, но остаются в четырех стенах, потому что на работу их не берут. Появилась идея создавать для таких талантливых людей рабочие места.

Дима Кошенский. Работа над автопортретом с красным быком. Фото: Архив проекта «Наивно? Очень»

Сейчас у проекта есть своя художественная студия, где желающие освоить азы живописи подростки с особенностями развития занимаются бесплатно. С самыми талантливыми компания заключает трудовые договоры. Каждый из них несколько раз в неделю приезжает на работу в мастерскую. Параллельно с ними работает психолог. Кстати, даже курьеры, которые развозят заказы интернет-магазина - «особенные люди»!

- Для наших ребят это тоже мощный способ социализации, - говорит Елена.

По словам Вахрушевой, львиная доля прибыли проекта уходит как раз на специалистов.

Тима Штроман и Татьяна Чемоданова. Фото: Архив проекта «Наивно? Очень»

- Сколько зарабатывают художники?

- Мы платим исходя из их рабочего времени. Кто-то работает в мастерской 5 дней в неделю по 6 часов (у здешних художников сокращенный рабочий день. - Авт.) и зарабатывает от 20 тысяч рублей, кто-то приезжает реже и его зарплата - 7 - 10 тысяч.

По словам соучредительницы проекта, самая популярная продукция - на которой «наивные» художники изображают забавных зверушек, а самый прибыльный сезон - Новый год, когда многие стараются сделать друг другу оригинальные подарки. Цены на футболки, свитшоты, прикольные текстильные сумки, вполне рыночные.

Тимур Штроман. Осень в Сокольниках. Серия "Московские улицы". Фото: Архив проекта «Наивно? Очень»

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

15 художников сейчас работают в проекте.

95% прибыли проекта приносит текстиль - футболки, свитшоты, сумки и подушки.

Кстати

В 2014 году проект «Наивно? Очень» стал лауреатом премии «Социальный бизнес» от Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы (тогда он назывался Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства).

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