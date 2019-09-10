Экологическую программу МНПЗ оценили эксперты Климатического форума

В Москве в парке «Зарядье» 4 и 5 сентября прошел III Климатический форум городов. Экологи, ученые-климатологи, представители органов власти и руководители крупных предприятий обсуждали проблемы глобального изменения климата и влияния человека на природу. Специалисты из более чем 20 стран приняли участие в дискуссии о качестве воздуха в городах и познакомились с новыми «зелеными» технологиями и инновациями в сфере экологической модернизации городской инфраструктуры. Организатором форума выступило Правительство Москвы.

Одним из главных спикеров форума стал руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский. По его словам, экологические программы уже давно стоят в центре интересов столичных властей. Дополнительным толчком к их реализации стал подписанный на Климатическом форуме двусторонний договор между правительством Москвы и Всемирной организацией здравоохранения.

- Мы вошли в их сеть регионов для здоровья, это расширяет наши возможности: значит нам доверяют, наши труды и успехи оценивают, наш опыт будут использовать в других странах мира, это очень важно, - подчеркнул Антон Кульбачевский.

В 2006 году Москва присоединилась к союзу C40, объединяющему города и страны для контроля за климатическими изменениями. Сейчас в организацию входят 94 города планеты, включая нашу столицу. Во время форума московские власти обсудили с экспертами союза C40 проблему изменения климата и то, как на него влияет городское хозяйство. По итогам дискуссии была подписана декларация C40 «Зеленые и здоровые улицы».

- Это как раз те мероприятия, которые Москва собирается организовывать в ходе программы «Мой район»: озеленение улиц, создание новых общественных пространств. Это внедрение электрического транспорта, - рассказал Антон Кульбачевский.

Важной частью форума стала дискуссия о сокращении влияния на климат промышленности в столице.

- Если взять, допустим, загрязнители воздуха в Москве, 90% - это автотранспорт и 10% - это промышленные предприятия, - отметил Антон Кульбачевский. - Десять процентов - довольно-таки большой вклад, поэтому в Москве проводится серьезная работа с предприятиями, чтобы они соответствовали новым экологическим стандартам. Например, Московский нефтеперерабатывающий завод находится в центре тотальной реконструкции. Топливно-энергетический комплекс тоже меняется. Реконструируются сооружения Мосводоканала: Курьяновские и Люберецкие в последнее время улучшили свои экологические параметры в разы. Мы следуем лучшим международным трендам, и эксперты, которые выступали на форуме, это подтверждают.

Участники форума познакомились с лучшими инициативами по внедрению природоохранных технологий и снижению воздействия на окружающую среду. Московский НПЗ «Газпром нефти» участвует в Климатическом форуме уже третий год подряд. В этот раз МНПЗ стал участником панельной сессии «Экологическая модернизация промышленности и инфраструктуры городов: роль лидеров» и представил программу развития предприятия с целью достижения лучших стандартов экологической и производственной безопасности. Международные эксперты высоко оценили инновации, которые внедряются на заводе.

- Экологический курс развития Московского НПЗ включает широкий спектр мер, которые уже позволили снизить общее воздействие на окружающую среду вдвое, а к 2021 году - еще на 50%, - рассказал руководитель программы экологической модернизации МНПЗ Юрий Ерохин. - Ощутимый эффект дает рециклинг воды: благодаря работе биологических очистных сооружений "Биосфера" больше 80% воды возвращается в производство. Внедрение наилучших доступных технологий и планомерное снижение влияния - это обязательный элемент обновления предприятия и вклад в улучшение климата города.