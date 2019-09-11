Покопай в Кремле - найдешь финнов

В Московском Кремле продолжаются раскопки. Специалисты Института археологии РАН обнаружили керамические черепки посуды, которой пользовались более двух тысяч лет назад - в первом тысячелетии до нашей эры.

- Сейчас мы вышли на слой XVI века. Но Кремль очень сложный объект в плане раскопок. Вдруг в раскопе неожиданно появилась керамика железного века. Она на тысячу лет древнее, чем пласты, на которых мы находимся, - рассказал директор Института археологии РАН Николай Макаров. - До нашей эры в Москворечье жило финское население. Это дославянское население, не связанное с исторической Москвой.

Как попали такие древние черепки на уровень XVI - XVII веков, точно неизвестно. Николай Макаров объясняет это тем, что несколько веков назад здесь проводили большие строительные работы. Так пласты земли перемешались.

Раскопки в Большом Кремлевском сквере ведутся четыре месяца. Это первые научные раскопки в центре Кремля. Все предыдущие археологические работы были связаны с реставрацией или новым строительством.

- Впервые у археологов есть возможность исследовать всю толщу культурных оснований. Раскопки решили расширять. Кремль как археологический памятник недооценен. Четыре первых века его истории документированы археологическими находками, но нам о них почти ничего не известно, - признается директор Института археологии РАН.

ЗДЕСЬ К ЧИНОВНИКАМ ХОДИЛИ, ЗВЕНЯ ПОДКОВКАМИ

Археологи уже раскопали огромное здание приказа конца XVII века, где размещалась исполнительная власть Московского государства. Здесь нашли переносную чернильницу, которую использовали дьяки, футляр для коробки с гирьками. Нашли и несколько сотен обувных подков. Их, судя по всему, оставили посетители приказов. Они приходили на двор и ждали приема у чиновников.

Одна из самых интересных находок - часть оклада иконы с янтарем и гранатом. Ее нашли в слое мусора XVIII века. Сама пластина была свернутой, реставраторы два месяца старались ее развернуть.

Раскопки открытые. Туристы, которые приходят на экскурсии, могут их посмотреть. Правда, работы этого года завершат уже 20 сентября. Их возобновят только в мае 2020-го.

В здании приказа XVII века нашли чернильницу и часть граненого стакана - инструменты тогдашних чиновников.Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

ГОРОД ПОД СТЕКЛЯННЫМ ПОЛОМ

По инициативе археологов между нынешней Ивановской площадью и Спасской башней обустроят подземный музей. В нем будут остатки Чудова монастыря, старинный некрополь и другие находки, сделанные на этой территории.

- Музей будет небольшой, рассчитан на прием 20 человек - больше не провести. Людям интереснее увидеть древности там, где они открыты, и понять в контексте, как это было, - считает Макаров.

Туристы будут ходить над древним городом по стеклянному полу. Под ними будет земля, на которую в XII веке пришли первые жители Москвы (сроки открытия такого музея пока неизвестны).