Более 700 работников заводов и фабрик примут участие в финале Спартакиады «Моспром»

21 сентября в столичном спорткомплексе «Лужники» пройдет финал Спартакиады «Моспром» среди работников промышленных предприятий и профильных вузов Москвы. В состязаниях по нескольким видам спорта примут участие более 700 представителей отрасли. Причем, турнир будет интересен не только его участникам! С 15:00 на главной сцене спорткомлекса пройдет концерт, где выступят Тимати, Елена Темникова, Тима Белорусских, T-Killah, Звонкий, Artik & Asti, Нюша и Бьянка. Посетить финал Спартакиады может любой желающий. Вход для гостей – бесплатный, необходима лишь регистрация на сайте final.spartakiadamosprom.ru.

Обратим внимание, что спартакиада «Моспром» – это соревнования по легкой атлетике, волейболу, мини-футболу, стритболу, настольному теннису и шахматам, в которых принимают участие работники предприятий Москвы, а также студенты инженерных специальностей. Отборочные туры спартакиады стартовали в столице 1 июня и завершились 27 июля 2019 года. По итогам отборов в финал вышли 16 команд.

«Спартакиада «Моспром» проводится в Москве впервые. Она нацелена не только на развитие корпоративного спорта среди работников московских предприятий, но и на обмен опытом, объединение совершенно разных отраслей промышленности – от машиностроения до нанотехнологий, – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров. - В отборочных турах Спартакиады приняли участие более 100 предприятий и 14 вузов Москвы – это почти 3 тысячи человек, представляющих свыше 20 различных отраслей. Уверен, что финал Спартакиады станет большим праздником для столичных профессионалов такой важной сферы, как промышленность».

«Развитие промышленности Москвы – одна из приоритетных задач московского правительства. На сегодняшний день в промышленном секторе работают более 700 тысяч человек. Первая Спартакиада вызвала большой интерес у работников столичных предприятий. Рассчитываем, что мероприятие станет ежегодным, количество участников и видов соревнований будет увеличиваться», – сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Финальный день Спартакиады «Моспром» включит в себя не только спортивные соревнования между сильнейшими заводами и вузами столицы и определение победителей, но и большую развлекательную программу.

Уже в 8 утра «Лужники» откроют свои двери для участников Спартакиады. В 10:00 начнется церемония открытия. С 10:30 до 15:00 будут проходить спортивные соревнования и работать развлекательные площадки. Аэрохоккей, настольный футбол, батут, классики, дартс, минигольф, кроссфит – это неполный перечень активностей, в которых могут принять участие гости финала Спартакиады «Моспром». С 13:00 до 13:45 для всех желающих пройдут спортивные мастер-классы от именитых спортсменов по шахматам, футболу и баскетболу. А перед награждением победителей, как мы уже сообщили, выступят известные диджеи и звезды шоу-бизнеса.