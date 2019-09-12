2019-09-11T19:11:59+03:00
Общество

Круглый стол «Новая эпоха российско-китайских отношений»

В минувшую пятницу в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» состоялся круглый стол, посвященный 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем «Новая эпоха российско-китайских отношений»
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Участники круглого стола.Участники круглого стола.
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Организаторами мероприятия выступили: Посольство КНР в РФ, Дипломатическая академия МИД России, китайское издательство «Жэньминь», «Международная издательская компания «Шанс».

В мероприятии приняли участие представители посольства КНР в РФ, Дипломатической академии МИД России, Института Дальнего Востока РАН, Общества российско-китайской дружбы, книгоиздатели, синологи, представители российской и китайской научной элиты.

В ходе мероприятия состоялось обсуждение различных направлений развития российско-китайского сотрудничества: инициатива главы КНР Си Цзиньпина «Один пояс, один путь», политика реформ и открытости КНР, стратегическое, дипломатическое партнерство и развитие дружественных связей в культурных и научных кругах.

На встрече остро обсуждался вопрос присутствия российской литературы на китайском книжном рынке. Участники сошлись во мнении о том, что Россия и Китай должны приложить максимум усилий для популяризации и издания книг русских авторов в КНР. Было отмечено, что «Международная издательская компания «Шанс» ставит эту задачу в блок наиболее приоритетных для себя. Издательство является своеобразным проводником в культурном диалоге между Россией и Китаем. За четыре года присутствия на российском издательском рынке было переведено и выпущено более шестисот книг знаменитых китайских авторов, что составляет большую часть всей переводной китайской литературы в России.

Участники диалога выразили желание всячески содействовать развитию и укреплению культурных и научных связей между нашими странами. Спикеры отметили высокую ценность подобных дружественных встреч и договорились не останавливаться на достигнутом.

Почетные гости круглого стола.

Почетные гости круглого стола.

Спикерами круглого стола стали:

• Советник посольства КНР в РФ Чжао Сянжун;

• Заместитель директора издательства китайского народного университета «Жэньминь» Ван Тун;

• Профессор Пекинского университета, писатель Ли Иннань;

• Профессор Пекинского университета; заместитель главного редактора журнала «Русский язык в Китае» Чжан Бин;

• Преподаватель Института марксизма Пекинского университета Е Фань;

• Генеральный директор «Международной издательской компании «Шанс Му Пин;

• Зав. кафедрой устного перевода ВКИЯ МИД РФ Семенова Татьяна Григорьевна;

• Генеральный директор и главный редактор издательства «Весь мир» Зимарин Олег Александрович;

• Китаевед, писатель, переводчик Иляхин Юрий Михайлович;

• Научный сотрудник ИМЭМО, профессор РАН Ломанов Александр Владимирович

В мероприятии также принял участие зампред посольства КНР в РФ Цао Чжи

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