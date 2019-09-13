Китай становится ближе

Так, впервые на русский язык переведен роман классика китайской литературы, лауреата премии Мао Дуня, виднейшего писателя последних десятилетий Ван Мэна — "Пейзажи этого края" в двух томах. Широкой российской публике также представлена книга китайского дипломата и художника Фэн Ишу "Шелковый путь на кончике кисти".

Александра Смаракова выступает перед гостями.

- Каждая страна стремится к развитию, но развитие невозможно без контакта с другими культурами, - прокомментировала событие руководитель редакции издательства "Шанс" Александра Смаракова. - Для нашего издательства, которое специализируется на продвижении китайской литературы, важно внести свой вклад в диалог между Россией и Китаем. Поэтому мы благодарны издательству "Новый свет" за возможность представить российскому читателю эти новинки.

Гости на книжной ярмарке с интересом слушали новости об издаваемой переводной китайской литературе.

"Пейзажи этого края" - образец современной китайской прозы и повод поговорить о китайских событиях того времени, 60-х годах прошлого столетия, когда отношения между СССР и Китаем были крайне напряженными. Это шанс понять и принять трудную для всех историю, а значит, и способ переосмыслить и не повторить ее.

Китайская переводная литература вызывает большой интерес у публики.

"Шелковый путь на кончике кисти" - авторский проект человека, служившего во многих странах бывшего Великого Шелкового пути и вдохновленного идеей вернуть его к жизни в обновленном виде. В рамках инициативы "Один пояс и один путь" разные страны, народы, культуры сейчас тесно сотрудничают, становясь более понятными и интересными друг другу. По ходу повествования Фэн Ишу отмечает изменения, произошедшие за века по маршруту Великого торгового пути, колоритно описывает местные обычаи и восприятие китайской культуры за рубежом.

Китайская переводная литература вызывает большой интерес у публики.

Стоит отметить, что автор собственноручно сделал рисунки к своей книге. Результат получился очень поэтичным. А перевел простой и лаконичный текст давний друг и коллега Фэн Ишу – специалист в области международных отношений Денис Палецкий. Таким образом, "Шелковый путь на кончике кисти" - творение двух друзей, что тоже трогательно и символично, поскольку именно в подобных проектах лучше всего проявляется взаимопонимание народов и взаимопроникновение их культур.

Китайская переводная литература вызывает большой интерес у публики.

В качестве почетных гостей на мероприятии присутствовали представители китайского издательства «Новый Свет» во главе с заместителем главного редактора госпожой Се Чэнь, доктор исторических наук, профессор Школы востоковедения ФМЭиМП НИУ ШЭ Алексей Маслов. Он сказал: "С большим интересом наблюдаю за продвижением китайской литературы в нашей стране и за теми благородными шагами, которые осуществляет в этом направлении издательство "Шанс".

Переводная китайская литература, с которой знакомит русского читателя издательство Шанс, на книжной ярмарке.

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