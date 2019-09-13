2019-09-11T19:11:59+03:00
Общество

Китай становится ближе

В рамках 32-й Международной книжной ярмарки в Москве издательство "Шанс" презентовало две книги популярных китайских авторов
Марина АНИКЕЕВА
Поделиться:
Церемония подписания соглашения об открытии "Иностранного редакционного кабинета китайской литературы" между издательствами "Шанс" и "Новый свет".Церемония подписания соглашения об открытии "Иностранного редакционного кабинета китайской литературы" между издательствами "Шанс" и "Новый свет".

Так, впервые на русский язык переведен роман классика китайской литературы, лауреата премии Мао Дуня, виднейшего писателя последних десятилетий Ван Мэна — "Пейзажи этого края" в двух томах. Широкой российской публике также представлена книга китайского дипломата и художника Фэн Ишу "Шелковый путь на кончике кисти".

Александра Смаракова выступает перед гостями.

Александра Смаракова выступает перед гостями.

- Каждая страна стремится к развитию, но развитие невозможно без контакта с другими культурами, - прокомментировала событие руководитель редакции издательства "Шанс" Александра Смаракова. - Для нашего издательства, которое специализируется на продвижении китайской литературы, важно внести свой вклад в диалог между Россией и Китаем. Поэтому мы благодарны издательству "Новый свет" за возможность представить российскому читателю эти новинки.

Гости на книжной ярмарке с интересом слушали новости об издаваемой переводной китайской литературе.

Гости на книжной ярмарке с интересом слушали новости об издаваемой переводной китайской литературе.

"Пейзажи этого края" - образец современной китайской прозы и повод поговорить о китайских событиях того времени, 60-х годах прошлого столетия, когда отношения между СССР и Китаем были крайне напряженными. Это шанс понять и принять трудную для всех историю, а значит, и способ переосмыслить и не повторить ее.

Китайская переводная литература вызывает большой интерес у публики.

Китайская переводная литература вызывает большой интерес у публики.

"Шелковый путь на кончике кисти" - авторский проект человека, служившего во многих странах бывшего Великого Шелкового пути и вдохновленного идеей вернуть его к жизни в обновленном виде. В рамках инициативы "Один пояс и один путь" разные страны, народы, культуры сейчас тесно сотрудничают, становясь более понятными и интересными друг другу. По ходу повествования Фэн Ишу отмечает изменения, произошедшие за века по маршруту Великого торгового пути, колоритно описывает местные обычаи и восприятие китайской культуры за рубежом.

Китайская переводная литература вызывает большой интерес у публики.

Китайская переводная литература вызывает большой интерес у публики.

Стоит отметить, что автор собственноручно сделал рисунки к своей книге. Результат получился очень поэтичным. А перевел простой и лаконичный текст давний друг и коллега Фэн Ишу – специалист в области международных отношений Денис Палецкий. Таким образом, "Шелковый путь на кончике кисти" - творение двух друзей, что тоже трогательно и символично, поскольку именно в подобных проектах лучше всего проявляется взаимопонимание народов и взаимопроникновение их культур.

Китайская переводная литература вызывает большой интерес у публики.

Китайская переводная литература вызывает большой интерес у публики.

В качестве почетных гостей на мероприятии присутствовали представители китайского издательства «Новый Свет» во главе с заместителем главного редактора госпожой Се Чэнь, доктор исторических наук, профессор Школы востоковедения ФМЭиМП НИУ ШЭ Алексей Маслов. Он сказал: "С большим интересом наблюдаю за продвижением китайской литературы в нашей стране и за теми благородными шагами, которые осуществляет в этом направлении издательство "Шанс".

Переводная китайская литература, с которой знакомит русского читателя издательство Шанс, на книжной ярмарке.

Переводная китайская литература, с которой знакомит русского читателя издательство Шанс, на книжной ярмарке.

Реклама

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Полная цифровизация должна стать нормой по большинству госуслуг»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв выступил на заседании рабочей группы Госсовета
На выставке форума «ПРОФ-IT.2019» представлены стенды с разработками 10 компаний из Московской области
Круглый стол «Новая эпоха российско-китайских отношений»
В Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» состоялся круглый стол, посвященный 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем «Новая эпоха российско-китайских отношений»
Новости 24
Началось благоустройство Парка Победы на Поклонной горе
Погода в Москве на 12 сентября 2019 года: +25, без осадков
Расписание некоторых поездов Киевского направления изменится до конца сентября
В роддомах Московской области мамам начали вручать подарочные наборы и свидетельства о рождении
В Подмосковье машина сбила двух детей на тротуаре
В Москве упростили процедуру получения СНИЛС
Погода в Москве на 11 сентября 2019 года: тепло и немного облачно
Родители в Москве будут получать уведомления о необходимых детям прививках
Москва вошла в топ-10 самых популярных городов для путешествий в осенние выходные
В Москве может появиться еще три канатные дороги
Новость о вспышке пневмонии в столичном роддоме №4 оказалась ложной
Школьники задержали педофила, жертвами которого стали три девочки в Подмосковье
Пассажиропоток направлений МЦД может вырасти на 70% к 2025 году
В Москве у безработного угнали иномарку за 5 млн рублей
В среду идем бесплатно в «Царицыно», а в четверг - в Дарвиновский музей
Музейная неделя пройдет в Москве с 9 по 15 сентября
Погода в Москве на 9 сентября 2019 года: +24, немного облачно
На выборах в Мосгордуму не отмечено ни одного нарушения
«У нас во Франции такого нет»: Международные наблюдатели оценили систему электронного голосования на выборах в Мосгордуму
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан прийти на выборы
Венедиктов: На 12 часов явка по электронному голосованию составляет 45%
В СПЧ назвали ложными две трети данных «Голоса» о нарушениях на выборах
Собянин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы
Пожар в московском бассейне училища олимпийского резерва потушен