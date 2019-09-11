2019-09-11T17:58:57+03:00
Общество

Такого теплого сентября в Москве не было 70 лет: в столице побит температурный рекорд

В среду, 11 сентября, воздух прогрелся до +26,3 градуса - это температурный рекорд за последние 70 лет. Сентябрь 2019 в Москве действительно аномально тёплый!
Юлия СМИРНОВА
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В ближайшие два дня сентябрьское лето продолжается, и температура снова на грани рекордовВ ближайшие два дня сентябрьское лето продолжается, и температура снова на грани рекордовФото: Евгения ГУСЕВА
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Летняя погода в Москве уже не просто приятно удивляет, а реально бьёт температурные рекорды. В среду, 11 сентября, солнце разогрело воздух в столице до +26,3 градуса. Как в июле, а не во второй декаде осени!

Ничего подобного в этих числах не бывало очень давно, аномальная теплынь побила суточный рекорд 70-летней давности, державшийся с 1948 года, констатируют синоптики центра "Фобос". Но в погоде, как и в спорте, есть рекорды разного масштаба. Абсолютный, за всю историю метеонаблюдений (а ведутся они в Москве уже 140 лет), устоял. Самым тёплым в истории остаётся 11 сентября 1909 года - тогда, больше века назад, москвичи грелись при +27,3 градуса.

В любом случае, нынешнее бабье лето очень необычно. Выше +25 градусов в сентябре воздух прогревается крайне редко, раз в 25 лет. Так что - наслаждаемся, повезло нам!

В ближайшие два дня сентябрьское лето продолжается, и температура снова на грани рекордов. В четверг, 12 сентября, Гидрометцентр России обещает +25 градусов. Пока максимум для этого дня +26,4, он держится с 1932 года.

В пятницу, 13 сентября, ждём +26 градусов. А исторический рекорд +27,4, установленный опять же в 1909 году.

В выходные погода, увы, изменится. В субботу, 14 сентября, уже +13…+18 градусов, пройдет небольшой дождь. В воскресенье и понедельник +11…+16, во вторник, 17 сентября, вновь потеплеет до +18 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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