2019-09-12T13:08:41+03:00
Общество

В центре Москвы перекроют несколько улиц из-за велозаездов

Водителей просят заранее планировать маршруты 14 и 15 сентября
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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По мере прохождения маршрутов ограничения движения будут сниматьсяПо мере прохождения маршрутов ограничения движения будут сниматьсяФото: Евгения ГУСЕВА
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В выходные 14 и 15 сентября в Москве будет несколько масштабных мероприятий, в связи с чем движение в центре города будет ограничено.

- В пятницу вечером, 13 сентября движение будет ограничено в связи с подготовкой к проведению выставки и парада техники городских служб, - рассказали в Центре организации дорожного движения Москвы.

В столице 14 сентября состоится благотворительный театральный велозаезд «ТаетРалли», для проведения которого на три часа перекроют дороги. В субботу начнется подготовка к проведению Московского Осеннего велофестиваля, который состоится 15 сентября. А также 14 сентября пройдет парад студентов и праздничные мероприятия в Московском цирке Никулина.

КОНКРЕТНО

Ограничат движение в Москве:

13 сентября

- в 21.00 на проспекте Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до Докучаева переулка и улицы Маши Порываевой. Ограничения до 14 сентября 15.00;

- с 21.00 перекроют дублер Садового кольца от 1-го Коптельского переулка до проспекта Мира. Ограничения до 14 сентября 23.59.

14 сентября

- с 0.01 до 9.00 будет недоступен участок Мясницкой улицы от улицы Садовая-Спасская до Сретенского бульвара;

- с 5.00 до 15.00 закроют участок Каланчевской улицы от Садовой-Спасской улицы до Орликова переулка;

- c 5.00 до 23.59 закроют участки улицы Косыгина (от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского) и Университетского проспекта (от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского), а также Университетская площадь, Менделеевская улица и улица Лебедева;

- с 9.00 до 15.00 закроют для проезда Садовое кольцо;

- с 10.00 до 13.00 перекроют улицы Каретный ряд, Петровка, Страстной бульвар, Петровский бульвар, Рождественский бульвар, Сретенский бульвар, а также разворот на Тургеневской площади;

- с 15.00 до 18.00 закроют движение на участке Цветного бульвара от Садового кольца до Трубной площади ограничат с 15.00 до 18.00

- с 20.00 перекроют ул. Лужники и аллею Славы. Ограничения до 16 сентября 8.00.

15 сентября

- с 11.30 ограничат движение на всем пути следования колонны (24 километра. Участники поедут от «Лужников» по Фрунзенской набережной до Садового кольца, затем по внешней стороне Садового кольца до улицы Красная Пресня и далее по Саввинской набережной снова к «Лужникам»). Ограничения будут сниматься по мере прохождения маршрута.

ИСТОЧНИК KP.RU

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