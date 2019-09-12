2019-09-12T14:48:23+03:00
Общество

Погода в Москве 12 - 18 сентября: В выходные резко похолодает

После аномальной теплыни в столицу придёт обычная осенняя погода с дождями. В Гидрометцентре дали прогноз погоды в Москве на 12 - 18 сентября
Юлия СМИРНОВА
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Погода резко изменится в субботу, 14 сентябряПогода резко изменится в субботу, 14 сентябряФото: Кристина БРАЖНИКОВА
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Если у вас есть хоть малейшая возможность сбежать из офисов и аудиторий на улицу - сделайте это. В четверг и пятницу, 12 и 13 сентября, в Москве еще можно насладиться аномально тёплым и солнечным бабьим летом. А потом ему на смену придут осенние дожди и холода.

В четверг, кстати, может быть побит температурный рекорд. Пока максимум для 12 сентября +26,3 градуса, такая теплынь стояла а Москве в 1932 году. Нынче уже к полудню солнце разогрело воздух до +25, и температура продолжает повышаться.

В пятницу, 13 сентября, тоже сухо и солнечно, +25 градусов.

Погода резко изменится в субботу, 14 сентября. Причина? Почти две недели сентябрьского лета нам подарил гигантский антициклон, не пускавший в Европейскую часть России циклоны с Атлантики с их дождями и прохладой, объяснили "КП" в Московском метеобюро. Теперь же антициклон переместится на восток, к Казахстану. А до средней полосы доберутся атмосферные фронты атлантических циклонов.

В субботу +13…+18 градусов, облачно, с пояснениями, начнутся дожди.

В воскресенье, понедельник и вторник, 15 - 17 сентября, по ночам всего +3…+8, днем +11…+16 градусов, и с дождями. В среду, 18 сентября, +12…+17. Такая погода в точности соответствует климатическим нормам для середины сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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