На Кутузовский проспект вместо премиум-бутиков пришли экономмагазины

Трансформация Кутузовского проспекта очевидна, хотя за ним до сих пор тянется шлейф престижности и востребованности. В советское время квартиры здесь получали руководители КПСС. В 2000-е на первых этажах жилых домов открывали брендовые магазины, салоны швейцарских часов, дорогие рестораны. Сейчас многие площади пустуют, а магазины пакуют чемоданы. Что не так с Кутузовским проспектом?

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПРОСЕЛИ

- Исторически сложилось, что Кутузовский проспект всегда был магистралью, где в первую очередь широко представлены люксовые и премиальные бренды, поскольку эта трасса идет к Рублевке. Вечерняя сторона магистрали (из центра в область) традиционно была востребована: состоятельные граждане, возвращаясь с работы домой, шли в магазины и рестораны. При этом утренняя сторона (из области в центр) менее востребована, так как утром у людей меньше времени на шопинг или еду, - рассказывает Виктория Камлюк, директор направления street-retail Knight Frank.

Купить квартиру на Кутузовском проспекте по-прежнему могут только очень обеспеченные люди. Двушка стоит около 28 миллионов рублей. Риэлторы называют их - «пиджачные квартиры». Там большие начальники просто ночуют в рабочие дни, а в выходные уезжают к семье в загородные дома.

Перемены начались несколько лет назад, когда на Кутузовском отменили парковки. По сути, это вылетная магистраль. Нет переулков для съезда.

- С отменой парковки количество клиентов упало у многих операторов розничной торговли, поэтому сейчас мы видим трансформацию улицы. Понятное дело, что центральные магистрали востребованы всегда, и маловероятно, что Кутузовский проспект будет пустовать. Вопрос, какие новые арендаторы придут сюда. Возможно, шоурумы, дизайнерские студии. Мы прогнозируем, что это будут, скорее всего, продукты и услуги, которые легко забрать по пути, ориентированные скорее на пешеходов, идущих от метро, нежели на автомобилистов, которым негде припарковаться, - говорит Виктория Камлюк.

Разбираемся, почему все больше предпринимателей съезжают из престижного района МосквыФото: Алиса ТИТКО

В КИНО И ЗАГС ПЕШКОМ

Идем прогуляться с приятелем. Выходим со станции метро «Кутузовская» и топаем к гостинице «Украина». Пешеходов здесь практически нет. Смотрим по сторонам - «Магнолия», «ВкусВилл», «Сбербанк», кухни Miele, салон «Цветочка», аптека «Ригла». Как в любом спальном районе. А где же пафосные места, крутые магазины?

- Я учился здесь в Московском институте психоанализа, купить кефир или булочку было проблемно, ведь на Кутузовском были сплошные бренды, сейчас их стало меньше, - вспоминает мой знакомый Антон.

Попалось несколько салонов со швейцарскими часами, винный магазин, шоколадный бутик. Пока не планируют съезжать некоторые брендовые магазины Том Ford, Valentimo, Mercury, Zilli, Ermenegildo Zegna, Kiton, Bottega.

- У нас еще два бутика в Москве - в ЦУМе и в Барвихе. Здесь мы давно, есть свои клиенты, съезжать не собираемся, - говорят мне в магазине Dolce & Gabbanna

Спрашиваю у покупательницы, как она сюда добралась. Говорит, что пешком дошла из соседнего дома - живет тут. Понятно.

В Театр кошек Юрия Куклачева тоже придется идти пешком.

На Кутузовском не встретишь туристов. А ведь улица историческая. Например, в доме № 26 была квартира, принадлежавшая Брежневу, о чем и сообщает мемориальная доска.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Мы специально на входе написали, что машины эвакуируют. Парковок нет совсем никаких, - жалуются в театре.

Такая же история возле кинотеатра «Пионер». Администратор по телефону предупреждает, что парковка возле входа не для посетителей, а для жильцов дома - они даже специально шлагбаум поставили, чтобы чужие не парковались.

- Попробуйте поставить машину в соседних дворах, но не факт, что она там долго простоит, - говорят в кафе «Шоколадница».

- А как же к вам приезжают?

- Ставят где-то на Студенческой и Раевского улицах, но это на другой стороне, или в паркинге возле «Москва-Сити», но оттуда потом минут 15 сюда идти.

А как быть с Кутузовским загсом? Не от метро же невесте топать в свадебном платье.

- У нас нет парковки. Мы не знаем, как молодожены к нам добираются. Пешком или бросают машину на авось, а там - как будет. Платят штрафы, наверное, потом. Приезжают обычно без гостей, - рассказывают в Кутузовском загсе.

В таких условиях появилось достаточно много пустующих площадей, вывески «Аренда» пока не помогают.

Риэлторы говорят, что помещения довольно большие - от 100 кв. метров. Лучше всего идет субаренда - это когда в одном помещении скопом открывают, например, продуктовый магазин, пункт обмена валют и магазин с подарками.

Трансформация Кутузовского проспекта очевидна, хотя за ним до сих пор тянется шлейф престижности и востребованностиФото: Алиса ТИТКО

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Александр ШЕРЕМЕТЬЕВ, архитектор-дизайнер, руководитель арт-группы «Квадрат»:

- Изначально Кутузовский проспект строили как правительственную трассу. Поэтому трасса была бессветофорной. Если там сделать парковки у каждого магазина, то снизится скорость движения. Прогулочной зоной он тоже не станет. Кто пойдет от парка Победы до Кремля? Далеко и шумно.

Денис РОМОДИН, историк, старший научный сотрудник Музея Москвы:

- Строительство Кутузовского проспекта - это была послевоенная операция. Фактически создали красивую картинку - парадный ансамбль, в домах жили известные люди, в том числе были прописаны Брежнев и Андропов, а во внутренних кварталах - пусто, никакой инфраструктуры. Магазины делали по принципу «в шаговой доступности» - продукты, одежда, аптеки. А в 90-е стали появляться бутики, торговый дом «Москва», который до сих пор работает. Там продавали эксклюзивные вещи, поэтому и был смысл ехать сюда через всю Москву. Потом центр стали благоустраивать, бутики переехали на Садовое кольцо, а то и на Бульварное. Новострои появились в центре, и Кутузовский стал не единственным местом, где было элитное жилье. Но сейчас благоустраивают Большую Дорогомиловскую улицу, так что Кутузовский станет более комфортным, по нему можно будет гулять до самого Арбата.

ОФИЦИАЛЬНО

- Создание парковок на Кутузовском проспекте не предполагается - нет места, - сказал «Комсомольской правде» Максим Ликсутов, глава Департамента транспорта Москвы.