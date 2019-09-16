Почему таксисты отказываются брать заказы из центра?

В сентябре москвичи столкнулись с неожиданной проблемой: вызвать такси в центр, например на Новый Арбат, было невозможно. Мобильное предложение вежливо просило выбрать другую локацию, ту где остановка транспорта разрешена. Пассажиры, не привыкшие к таким отказам, негодовали, но делать нечего: шлепали на своих двоих на ближайшие улицы, где вызов такси был доступен. Спустя пару недель блокировку вызовов отключили, а все происходящее назвали экспериментом.

- На Новом Арбате запрещена остановка автомобилей, включая такси. Камеры автоматически фиксируют даже 10-секундные остановки, за которые водители получают штрафы, - рассказали «КП» в пресс-службе Яндекс.Такси. - Мы проверили в деле новую технологию и остались довольны результатом. Сейчас тестирование приостановлено, мы рассматриваем варианты, которое позволят водителям и пассажиром находить друг друга в зонах, где остановка такси ограничена.

Агрегаторы уверяют, ввести ограничение снова и навсегда не сложно. Но делать это не спешат: ситуация слишком спорная.

С одной стороны, есть пассажиры, которые хотят, чтобы такси можно было вызвать куда угодно.

С другой - таксисты, ставшие заложниками ситуации.

Именно по их жалобам и озаботились проблемой. Из-за роста количества камер фотовидеофиксации и особенностей разметки водителям приходится чуть ли не ежедневно нарушать ПДД, чтобы забрать или высадить клиентов. И главное - они стали даже отказываться от вызова в центр города, хотя это грозит им санкциями от агрегаторов. Для пассажиров объясняем: механизм прост - если таксист отказывается от вызова, робот-агрегатор просто начинает пересылать меньше заказов, а это потеря денег. А за систематические отказы и вовсе могут заблокировать аккаунт.

Тем временем городские власти идею с блокировкой заказов через мобильные приложения не оценили и предложили другой вариант.

- Мы сейчас рассматриваем возможность передачи таксистам платных парковочных мест и плоскостных стоянок. Но не везде, а строго индивидуально для каждой улицы, - сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Среди конкретных примеров названа все та же улица Новый Арбат. Планируется, что таксистам разрешат бесплатную остановку на платных парковках, но не более чем 5 - 10 минут.

КАМЕРЫ И ЗАБИТЫЕ ПАРКОВКИ ПО МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЕ

Пока городские власти и агрегаторы ищут выход из положения, простые таксисты продолжают работать.

Как часто им приходят штрафы?

Как решают проблемы с нехваткой парковок для такси в центре города?

За ответами на эти вопросы я отправилась на Новый Арбат. Нет, не на такси, а на своей «ласточке», чтобы заодно проверить, что творится с платными парковками и насколько реалистично предложение об их частичной передаче таксистам.

На Новом Арбате, усыпанном торговыми центрами, магазинами, кафешками и ресторанами, что на проезжей части, что на тротуарах яблоку негде упасть. На улице протяженностью в полтора километра всего три (!) парковочных кармана: по 4 места в каждом. Цена самая высокая в городе - 380 рублей за час. Дорого, но все битком. Благо рядом много мелких улиц и переулков. Парковку там (платную) тоже найти можно, но та же проблема: свободных мест нет.

По обе стороны улочек ненашедшие законное местечко под солнцем автомобилисты нарушают: то «Лексус» припарковался во втором ряду, то «Ламборгини» пристроился прямо на тротуаре, недалеко от него желтое такси приткнулось носом к шлагбауму, видимо, в ожидании заказа.

«ДЕВУШКА, ПРОЙДИТЕ ВПЕРЕД, А ТО НА ШТРАФ НАРВУСЬ!»

На Новом Арбате, остановившись у единственного парковочного кармана для такси, стала ждать.

В нем 4 места, и все почему-то оказались заняты такси... без водителей.

Работающим бомбилам здесь не встать, только во втором ряду, проще говоря, прямо на проезжей части. То есть идти под штраф.

Не знаю, как камеры, но я застукала за нарушением водителя такси, который 10 минут стоял под запрещающим знаком. Именно столько времени ему понадобилось, чтобы положить в багажник чемоданы семьи из четырех человек.

- Вас же оштрафуют, вот посмотрите - камеры везде, - сказала я водителю такси.

- Не учи ученого, - огрызнулся мужчина. - В этом кармане камеры меня не видят.

Спорить с ним я не стала и решила вызвать такси аккурат под камеру.

- Автомобиль приедет через одну минуту, - сообщило мне приложение.

Я принялась высматривать авто, но под камеру никто так и не приехал. Через пару минут мне позвонил водитель и попросил свернуть в Трубниковский переулок.

- Девушка, миленькая, пройдите 10 метров, а тут меня штрафуют, - обратился ко мне Махмуд.

Едва я села в авто, как таксиста понесло.

- Я заработаю 500 рублей, а штраф 3000. Я на эту улицу вообще не суюсь, денег не наберешься на эти камеры…

Большинство соглашаются, но есть и те, кому «шаг по рублю».

- От таких заказов я отказываюсь. Рейтинг, конечно, жалко, но деньги дороже, - объяснил водитель такси.

По словам Махмуда, его коллеги работают по той же схеме. Все бы ничего, вот только улочки в перекрестках настолько узкие, что в ожидании пассажиров такси создают пробки.

- Так что же делать? - интересуюсь у таксиста.

- Отключать все эти камеры, и дело с концом, - размечтался бомбила.

- Быстренько садитесь! У вас 10 секунд!Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

ОФИЦИАЛЬНО

Штраф за остановку под запрещающим знаком в Москве - 3 тысячи рублей. И тут все равны.

- Оснащение дорог знаками 3.27 «Остановка запрещена» направлено на обеспечение безопасности дорожного движения, - объяснили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы. - Указанные знаки устанавливаются исключительно в местах, где припаркованный автомобиль может стать причиной аварии. Действующие в России ПДД не устанавливают для легковых такси особого порядка остановки в запрещенных местах

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Такими темпами для вызова машины закроют все пространство в пределах Садового кольца!»

- Камер становится все больше, и может получиться, что для вызова такси закроют весь центр , - рассказал Станислав Швагерус, руководитель Центра компетенций Международного евразийского форума «Такси». - Решением проблемы может стать только изменение стандартов работы камер фотовидеофиксации. Сейчас фиксация по большинству адресов происходит через 10 секунд, в то время как представители таксопарков и даже агрегаторы считают, что это «нештрафуемое» время для автомобилей такси нужно продлить до трех минут, достаточных для ожидания, посадки или высадки.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Такси и нужны для того, чтобы останавливаться где угодно

Андрей ДЯТЛОВ

Но именно останавливаться, а не стоять.

Пассажир такси, между прочим, платит по повышенному тарифу. То есть, мне кажется, имеет право вызвать его в любую точку и выйти в любом месте. Такси же не автобус.

Понимаю, что центр города перегружен, и вижу, что с отменой парковок движение там стало резвее.

Но! Почему бы на Тверской, Мясницкой, Новом Арбате и так далее не делать простую вещь: «карманы» не для стоянки такси, а для остановки такси? Для автобусов же делают.

Суть простая: через каждые метров триста - полкилометра врезать в широченные тротуары места, где таксист стоять не имеет права, а остановиться, чтобы взять или высадить пассажиров, - может. И поставить там камеры, как справедливо сказал эксперт, минуты на три (кстати, стандартное время бесплатного ожидания такси у агрегаторов). Это очень простое решение проблемы при такой-то развитой системе камер-штрафовальщиков.

Ну и, конечно, поставить там яркие знаки: здесь вы можете вызвать такси.

Пассажиры и таксисты оценят: пройти триста метров проще, чем блуждать по переулкам.