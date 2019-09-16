2019-09-16T13:26:07+03:00
Общество

Задай вопрос о московских пробках и парковках в прямом эфире радио «Комсомольская правда»

Гостями студии станут Александр Евсин, руководитель ситуационного центра ЦОДД и Петр Шкуматов, координатор движения «Общество Синих Ведерок»
Анастасия ВАРДАНЯН
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На Радио "Комсомольская правда" речь пойдет о московских автомобильных пробках.На Радио "Комсомольская правда" речь пойдет о московских автомобильных пробках.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В пятницу, 20 сентября, с 11.00 до 11.30 гостями радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) станут Александр Евсин, руководитель ситуационного центра ЦОДД и Петр Шкуматов, координатор движения «Общество Синих Ведерок».

В прямом эфире будем говорить о развитии дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Обсудим такие темы:

- где в ближайшее время появятся новые приборы автоматической фиксации нарушений?

- как спасти город от пятничных пробок?

- что делать с нехваткой парковочных мест?

- когда увеличится скорость движения по СВХ?

- почему уменьшились размеры дорожных знаков?

- зачем столице новые скоростные линии - Московские центральные диаметры (МЦД)?

Вы можете задать свои вопросы в прямом эфире радио «Комсомольская правда» (8-800-200-97-02), на сайте kp.ru, в комментариях к этой статье или по электронной почте anastasiya.vardanyan@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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