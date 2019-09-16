Задай вопрос о московских пробках и парковках в прямом эфире радио «Комсомольская правда»
В пятницу, 20 сентября, с 11.00 до 11.30 гостями радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) станут Александр Евсин, руководитель ситуационного центра ЦОДД и Петр Шкуматов, координатор движения «Общество Синих Ведерок».
В прямом эфире будем говорить о развитии дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
Обсудим такие темы:
- где в ближайшее время появятся новые приборы автоматической фиксации нарушений?
- как спасти город от пятничных пробок?
- что делать с нехваткой парковочных мест?
- когда увеличится скорость движения по СВХ?
- почему уменьшились размеры дорожных знаков?
- зачем столице новые скоростные линии - Московские центральные диаметры (МЦД)?
Вы можете задать свои вопросы в прямом эфире радио «Комсомольская правда» (8-800-200-97-02), на сайте kp.ru, в комментариях к этой статье или по электронной почте anastasiya.vardanyan@phkp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU