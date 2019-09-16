Сердечки и пароли: вандалы обрисовали музей на главной улице Москвы

Пока одни преображают столицу, реставрируют фасады исторических зданий, другие — уродуют их непонятными надписями. Неизвестные в ночь с 14 на 15 сентября обрисовали Государственный центральный музей современной истории России, который находится на Тверской улице. О вандализме не смогла молчать гендиректор Ирина Великанова.

- Дорогие друзья! Москвичи! Все, кому небезразлична красота нашего города и памятников истории и культуры! Прошу помочь! Нам в очередной раз изуродовали фасад - объект культурного наследия. Прошлые обращения в полицию, к сожалению, результата не дали. Помогите найти вандалов, - обратилась Ирина Великанова в соцсетях.

Государственный центральный музей современной истории России находится на Тверской улице.Фото: Алиса ТИТКО

Неизвестные оставили неразборчивую надпись, в которой, вероятно, просят «сказать пароль» (возможно, от компьютерной игры или уличных квестов). В музее не понимают, кому адресованы послания на заборе и фасаде.

- Полгода назад были другие надписи, розовой краской рисовали девчонки. Было много сердечек, но их мы уже ликвидировали. Работы выполняла компания, у которой есть лицензия от Министерства культуры России для проведения работ на объектах культурного наследия, это было не бесплатно, - рассказали в пресс-службе Государственного центрального музея современной истории России.

Неизвестные оставили неразборчивую надпись. Фото: предоставлено музеем.

Сотрудники музея обращались в полицию, но девушек не нашли. Заявление написали и в этот раз, а также предоставили видео с камер видеонаблюдения.

- На этот раз хорошо видны лица, - говорит гендиректор Ирина Великанова.

Сейчас же сотрудникам музея предстоит убрать следы вандалов.

- Они могут это сделать в рамках эксплуатации. То есть очистить и покрасить. Стоимость работ будут считать на месте, - говорят реставраторы.

Работники музея просят помочь найти вандалов. Фото: предоставлено музеем.

ВАЖНО

Если вы узнали молодых людей на фото, то сообщите их контактные данные в полицию или сотрудникам Государственного центрального музея современной истории России.

Троица вандалов попала на видеокамеры. Фото: предоставлено музеем.

СПРАВКА "КП"

Музей расположен в центре Москвы (Тверская улица, 21) в здании-памятнике архитектуры позднего классицизма конца XVIII века. Из истории музея:

- 1831-1917 годы - размещался Московский Английский клуб;

- 1917 год - Днем рождения музея считается 21 марта. Основными направлениями деятельности тогда обозначили: собирать разноплановые источники и всесторонне изучать историю русского освободительного движения;

- 1968 год - становится научно-методическим центром для историко-революционных музеев страны и первым среди музеев получил статус научно-исследовательского учреждения;

- 2016 год - открыта экспозиция «Россия XXI век: вызовы времени и приоритеты развития», посвященная современному периоду нашей истории.