Наше Подмосковье. Понятие «обманутый дольщик» скоро должно исчезнуть

Известный факт: Московская область - один из лидеров среди субъектов РФ по объемам строительства, возводимого жилья и социальных объектов (см. «Кстати»). Но, несмотря на это, в регионе все еще есть дефицит мест в детских садах и школах. Почему? С этой темы мы и начали наш разговор.

- Дело в том, что до 2015 года полномочия по выдаче документов, разрешающих строительство, были у местных администраций, - объясняет Максим Фомин. - Если называть вещи своими именами, разрешения выдавались без учета обеспеченности жилых кварталов объектами социальной инфраструктуры. Поэтому и возник дефицит школ, детских садов и объектов здравоохранения. Теперь полномочия по выдаче разрешительной документации - на региональном уровне, этим занимается только Министерство жилищной политики Московской области. Одновременно с жильем строятся детские сады, школы, больницы и поликлиники, создаются рабочие места. Проекты точечной застройки в регионе больше не согласовываются. То есть теперь невозможно возвести несколько многоэтажек, не построив для ее жителей социальную инфраструктуру. Причем все это должно строиться одновременно, а не откладываться на «потом».

Стоит напомнить, что с 1 июля вступили в силу изменения в закон о долевом строительстве. В прошлом нередко случались истории, когда компания-застройщик запускала строительство ЖК, рыла котлован, продавала несуществующие квартиры, собирала сотни миллионов рублей и растворялась. Новая система сводит подобные риски к минимуму. Во-первых, застройщик должен доказать, что у него на счетах достаточно денег для завершения стройки. Во-вторых, напрямую деньги от покупателя жилья он больше не получает. Они (деньги) теперь направляются на специальный эскроу-счет в банке и замораживаются. Построил застройщик дом, сдал его - только на этом этапе он получает деньги. А если объект «завис», сумма с эскроу-счета возвращается покупателю в соответствии с законодательством. То есть дольщик своими деньгами уже не рискует.

ЖК «Гагаринский» в Жуковском - один из объектов, по которому вопрос дольщиков уже решен. Фото: Предоставлено Министерством жилищной политики МО

НОВЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ НА СТРОИТЕЛЬНОМ РЫНКЕ

- Понятно, что сейчас еще переходный период. Какая часть подмосковных застройщиков уже перешла на новую схему, а какая будет достраивать дома по старой?

- Я отмечу, что есть критерии, при которых застройщик может быть освобожден от необходимости открытия счетов эскроу. (Это касается объектов, которые готовы более чем на 30% и не меньше 10% их площади уже проданы по договорам долевого участия. - Ред.) В Московской области сегодня работают около 400 компаний-застройщиков. 85% из них достраивают объекты по старым правилам. Соответственно на проектное финансирование переходят 15% застройщиков - их 37, они уже зашли в банки для открытия кредитов.

ВСЕ ДОМА «УРБАН ГРУПП» ДОСТРОЯТ УЖЕ В 2021-м

- Однако в Подмосковье за предыдущие годы накопились десятки проблемных объектов, дольщики которых годами ждут возможности въехать в уже давно оплаченные квартиры. Как в Московской области решается вопрос обманутых дольщиков?

- Я уже сказал, что до 2015 года разрешение на строительство на определенной территории выдавали исключительно органы местного самоуправления. Проблема была еще и в том, что нормальной оценкой рисков и экономическим анализом этих проектов никто даже не занимался. В 2013 году, когда в Московской области началось системное решение проблем обманутых дольщиков, у нас в Подмосковье было 83 947 таких граждан. За шесть с лишним лет выдали ключи от 39 812 новых квартир. По каждому долгострою приходилось искать инвестора и решение. Кстати, до конца 2019 года будут выданы ключи еще 19 тысячам обманутых дольщиков (см. «Конкретно»).

- Дома обанкротившегося застройщика «Урбан Групп» достраивает Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства (он был создан правительством России в конце 2017 года. - Ред.). Сколько таких домов в Московской области и когда они будут достроены?

- Сейчас у нас 65 домов в 6 жилых комплексах (ЖК): ЖК «Видный город» в Ленинском районе, ЖК «Лайково» в Одинцове, красногорские ЖК «Митино О2», «Лесобережный», «Опалиха О3», ЖК «Солнечная система» в Химках. В общей сложности это 14 646 дольщиков. До конца 2019 года будут сданы 7 домов (5 были введены в эксплуатацию в мае), это 5389 дольщиков. Завершить строительство всех объектов «Урбан Групп» на территории Подмосковья планируется до конца 2021 года. А до 2022 года в этих ЖК будут введены в эксплуатацию 8 школ, 10 детских садов, одна поликлиника.

СКАЗАНО

«Мы оцифровали все многоквартирные дома, и каждый, кто приобретает жилье в регионе, теперь может видеть, на какой стадии находится объект. В зеленом цвете - если дом идет по графику, в желтом - если есть небольшое отставание, а в красном - проблемные объекты. Это важная система».

(Губернатор Московской области Андрей ВОРОБЬЁВ - во время запуска мобильного приложения «Подмосковные стройки».)

На эскроу надейся, но сам не плошай!

- Максим Александрович, как потенциальный покупатель жилья в подмосковных новостройках может узнать актуальные данные об объекте?

- Мы сейчас активно сотрудничаем с сайтом ЦИАН, самой популярной площадкой по покупке-продаже жилья. На ЦИАН поступает информация о застройщиках, деятельность которых на привлечение денег от граждан заблокирована. Все их объекты, ЖК и квартиры в них на сайте помечаются ярлыком «Будьте внимательны». Так правительство Подмосковья защищает потенциальных приобретателей жилья от покупки у недобросовестных застройщиков. Кроме того, на платформе «Добродел» запущен мобильный сервис «Подмосковные стройки». Здесь на интерактивной карте представлены жилые дома и соцобъекты, по каждому из которых дана полная информация: адрес, имя застройщика, статус строительства, дата окончания работ, результаты проверок, количество рабочих и техника, находящиеся на стройке на текущий момент. То есть сейчас есть несколько инструментов, с помощью которых любой человек может получить информацию о ЖК, к которому он присматривается.