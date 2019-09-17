2019-09-17T10:11:45+03:00
Общество

Удаленная работа для маломобильных граждан

Московская компания Everland уже три года трудоустраивает людей с ограниченными физическими возможностями.
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Один из основателей Everland - Елена Мартынова. Архив Everland.Один из основателей Everland - Елена Мартынова. Архив Everland.
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«Комсомольская правда» совместно с Департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы продолжают рассказывать истории успеха в рубрике «Свое дело».

Everland, как это часто бывает, начался с личной истории. В 2016-м его основали Елена Мартынова и Игорь Новиков. Игорь уже много лет преподает юриспруденцию. Среди его студентов иногда были и люди с ограниченными возможностями. И после выпуска, как правило, эти парни и девушки просто не могли найти работу - из-за инвалидности.

- Идея была в том, чтобы помочь найти работу тем, кто получил или получает высшее образование, - объясняет Елена Мартынова. - Наша задача - чтобы работодатели видели в человеке прежде всего профессионала.

В глаза, конечно, никто из работодателей никогда не скажет, что причина отказа в вакансии - маломобильность человека. Но в наше время, когда десятки профессий прекрасно существуют при работе на удаленке, это, согласитесь, просто нонсенс. Поэтому проект Everland как раз и продает услуги людей с инвалидностью, которые могут прекрасно выполнять свою работу не выезжая из дома, - это услуги юристов (этот блок как раз курирует Игорь Новиков. - Авт.), бухгалтеров, производство анимационных роликов и интернет-сайтов, верстка журналов и др. То есть это пул специалистов, которые получают через фирму заказы на ту или иную работу. Сегодня в команде проекта жители Москвы, других городов России и даже стран СНГ. Но для этого еще нужно было пройти путем проб и ошибок.

- Когда к нам начали обращаться первые соискатели, мы поняли, что 95% из них нуждаются в серьезной дополнительной прокачке - у людей были сложности как с качеством знаний, так и с коммуникацией, - продолжает Мартынова. - Поэтому мы стали привлекать к работе с нашими подопечными профессионалов-кураторов. Повышать свою квалификацию - это не просто. За эти три года к нам обращались более 1,5 тысячи человек. И больше 120 из них успешно прошли стажировку в проекте. Многие остались с нами. Все вместе мы оказываем разные услуги клиентам, среди которых есть лидеры рынка в сферах мобильной связи, банки, торговые сети и другие.

Everland дает возможность маломобильным гражданам, имеющим хорошие профессиональные навыки работы в компьютерных программах, получать абсолютно рыночную оплату труда. Но при этом правильно рассчитывая нагрузку, чтобы работа не влияла на состояние здоровья человека.

- Это сложно - выдерживать баланс между социальной задачей и реальным бизнесом, - говорит Елена Мартынова. - Но мы справляемся!

P.S. Вы являетесь социальным предпринимателем и хотите стать героем нашей рубрики? Напишите нам: dpir-press@mos.ru.

КСТАТИ

Мы попросили Елену Мартынову дать совет тем, кто пока еще только готовится открыть свое дело, в том числе в области социального предпринимательства.

«С самого начала нужно стремиться давать максимальное качество - услуги, сервиса, продукта. Это основное, что сделает ваш проект успешным. Но при этом важно постоянно стремиться его повышать».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

76 человек с инвалидностью сегодня входят в команду проекта Everland. Это 90% всех сотрудников компании.

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