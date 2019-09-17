Кэшбэк за путешествия, аптеки и рестораны: Московский кредитный банк вернет до 7% от потраченного на покупки

Получать кешбэк с покупок приятно и не хлопотно — участникам программы лояльности Московского кредитного банка «МКБ Бонус» это хорошо известно. С 1 октября банк меняет категории повышенного начисления за покупки. До конца года можно будет получить больше бонусных баллов, расплачиваясь за шопинг и услуги в пяти категориях на выбор: кафе и рестораны (за исключением заведений фаст-фуда), такси и каршеринг, развлечения, спорттовары и салоны красоты. Кроме того, обладателям «Премиального» пакета услуг повышенные начисления будут идти в еще одной категории — путешествия: можно получить больше бонусных баллов, оплачивая авиа- и железнодорожные билеты, брони отелей, турпутевки и т. д. А для владельцев карт «Мудрость» будет доступна категория аптеки. Новые категории можно выбирать уже с 17 сентября.

«МКБ Бонус» - программа лояльности, доступная всем держателям карт Московского кредитного банка. Чтобы вступить в нее, нужно подтвердить свое участие в мобильном или интернет-банке «МКБ Онлайн». С этого момента на все ежедневные покупки по карте начинают начисляться бонусные баллы, которые затем можно будет обменять по ставке 1 рубль за 1 балл. Баллы начисляются в зависимости от категории покупок, а также категории карты. Раз в квартал участники бонусной программы могут выбрать категории, расплачиваясь в которых они получают повышенное начисление баллов — от 5 до 7% от стоимости покупки. За все остальные расходные операции по карте банк начисляет 1% баллами.

Кроме того, заглянув в мобильном банке в раздел «Персональные предложения», участники бонусной программы могут выбрать индивидуальный повышенный кэшбэк — до 25% за покупки у определенных партнеров. Повышенный кэшбэк может начисляться, например, за покупку парфюмерии в определенном магазине или за обед в конкретном ресторане.