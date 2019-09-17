2019-09-17T13:13:35+03:00
Общество

Кэшбэк за путешествия, аптеки и рестораны: Московский кредитный банк вернет до 7% от потраченного на покупки

С 1 октября банк меняет категории повышенного начисления для участников бонусной программы
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Получать кешбэк с покупок приятно и не хлопотно — участникам программы лояльности Московского кредитного банка «МКБ Бонус» это хорошо известно. С 1 октября банк меняет категории повышенного начисления за покупки. До конца года можно будет получить больше бонусных баллов, расплачиваясь за шопинг и услуги в пяти категориях на выбор: кафе и рестораны (за исключением заведений фаст-фуда), такси и каршеринг, развлечения, спорттовары и салоны красоты. Кроме того, обладателям «Премиального» пакета услуг повышенные начисления будут идти в еще одной категории — путешествия: можно получить больше бонусных баллов, оплачивая авиа- и железнодорожные билеты, брони отелей, турпутевки и т. д. А для владельцев карт «Мудрость» будет доступна категория аптеки. Новые категории можно выбирать уже с 17 сентября.

«МКБ Бонус» - программа лояльности, доступная всем держателям карт Московского кредитного банка. Чтобы вступить в нее, нужно подтвердить свое участие в мобильном или интернет-банке «МКБ Онлайн». С этого момента на все ежедневные покупки по карте начинают начисляться бонусные баллы, которые затем можно будет обменять по ставке 1 рубль за 1 балл. Баллы начисляются в зависимости от категории покупок, а также категории карты. Раз в квартал участники бонусной программы могут выбрать категории, расплачиваясь в которых они получают повышенное начисление баллов — от 5 до 7% от стоимости покупки. За все остальные расходные операции по карте банк начисляет 1% баллами.

Кроме того, заглянув в мобильном банке в раздел «Персональные предложения», участники бонусной программы могут выбрать индивидуальный повышенный кэшбэк — до 25% за покупки у определенных партнеров. Повышенный кэшбэк может начисляться, например, за покупку парфюмерии в определенном магазине или за обед в конкретном ресторане.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Москве с начала года высадили более 480 тысяч многолетних растений
Водителей призвали не прятать номера на машинах
На западе Москвы столкнулись три автобуса
«Заяц» застрял на путях и чуть не погиб под колесами поезда в Подмосковье
В Госдуме поддержали появление мусоросжигательных заводов
Ежегодный мотофестиваль пройдет в Москве 21 сентября
Желтый уровень погодной опасности объявлен в 16 российских регионах
В Москве неизвестный у станции метро Тимирязевская подстрелил двоих мужчин
Метеозависимых москвичей предупредили о «барической пиле»
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется тепло
Погода в Москве на 14 сентября 2019 года будет пасмурной
В Подмосковье уничтожили более тысячи килограмм дикой конопли
В Подмосковье фура снесла пешеходный мост
Началось благоустройство Парка Победы на Поклонной горе
Погода в Москве на 12 сентября 2019 года: +25, без осадков
Расписание некоторых поездов Киевского направления изменится до конца сентября
В роддомах Московской области мамам начали вручать подарочные наборы и свидетельства о рождении