Мед и копченая рыба: в ГУМе открыли Выставку достижений сельского хозяйства

Урожай и свежий мед собран, вкуснейшие сыры созрели - пора хвастаться. Где? В Москве. Идеальной площадкой для Выставки Достижений Сельского Хозяйства станет ГУМ на Красной площади.

- С 18 сентября у всех посетителей будет возможность увидеть, продегустировать и приобрести отборные натуральные продукты лучших хозяйств из самых разных уголков нашей страны, - рассказали в пресс-службе ГУМа.

Аппетитные ряды откроют на 3-й линии универмага. Свою продукцию представят 34 фермера. Они привезут молочные продукты, сыры, колбасы и мясные деликатесы, копченую рыбу, овощи и фрукты.

- Все эти экологически чистые продукты, сделанные исключительно по домашним рецептам, привезут в ГУМ из Сибири, Саратова, Ярославской и Московской области, Новороссийска, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Новосибирска и с Дальнего Востока, - рассказали в пресс-службе ГУМа.

В этом году к участникам ярмарки присоединятся лучшие виноделы нашей страны. Кстати, знаменитый фонтан в центре ГУМа украсят. Он превратится в настоящий рог изобилия, возле которого можно будет сделать красивые фотографии. Вкусная выставка в ГУМе продлится до 13 октября.