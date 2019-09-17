2019-09-17T21:43:16+03:00
Общество

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков: "Плитку на тротуарах перекладывают не за счёт города"

Глава столичного ЖКХ объяснил, почему приходится постоянно менять покрытие в пешеходных зонах
Светлана ВОЛКОВА
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Заместитель мэра Москвы Петр БирюковЗаместитель мэра Москвы Петр БирюковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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"Опять плитка!" - недовольны москвичи, вынужденные постоянно ходить по перекопанным тротуарам. Покрытие в пешеходных зонах меняют каждое лето и нередко в одних и тех же местах. К примеру, в этом году плитку в очередной раз обновили на нескольких участках ранее отремонтированного Садового кольца.

"Нам часто задают вопрос: "Почему вы без конца перекладываете плитку?", - сказал сегодня, 17 сентября, заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в эфире радио "Вести FM". - Плитку перекладывают, если обнаруживают брак, и делают это не за счет города, а только за счет бракодела, который ее положил".

По его словам, не всегда городские тендеры на благоустройство выигрывают добросовестные компании. Но в мэрии заранее прописывают в госконтрактах гарантийный срок для подрядчика, в течение которого все недоделки фирма должна устранять и оплачивать сама.

"Это рабочие моменты, на такой большой стройке всегда что-нибудь бывает, - объяснил ранее мэр Москвы Сергей Собянин. - Подрядчики дают год гарантии на все работы. Любой брак они устраняют за свой счет. А когда пройдет первый год после ремонта, надо будет опять все проверить. Обычная работа".

С нерадивыми компаниями власти расторгают контракты и больше не допускают к городским тендерам.

Плитку на тротуарах, как уточнил сегодня Петр Бирюков, укладывают с термообжигом. Такая обработка делает ее менее скользкой, чем асфальт, даже в ледяную погоду. Заммэра добавил, что гранитная плитка по сравнению с другими пешеходными покрытиями выделяет меньше вредных веществ в жару.

"Мы, перекладывая плитку, убираем примерно один миллион тонн вредных выбросов в год", - сказал Петр Бирюков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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