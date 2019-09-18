В Москве на три дня изменится режим работы МЦК

Режим движения "Ласточек" на МЦК изменится с 20 по 22 сентября. Корректировки связаны с работами по модернизации инфраструктуры для перехода на четырехминутный интервал движения в часы "пик". Как объяснили в МЖД, работы специально будут проводиться преимущественно в выходные дни и ночное время, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров.

- Благодаря новому интервалу "Ласточки" будут ходить чаще, а в будни объем движения увеличится на 37% (со 177 до 242 пар поездов), - рассказали в пресс-службе Московской железной дороги.

КОНКРЕТНО

Режим работы МЦК:

- 20 сентября с 5.30 до 23.40;

- 21 сентября с 5.50 до 23.40;

- 22 сентября с 5.44 до 1.00.

ВАЖНО

- 20 и 21 сентября последние поезда, которые сделают полный круг со всеми остановками (как по часовой, так и против часовой стрелки), отправятся в 22.00 со станции Андроновка. Следующие за ними поезда будут проходить только часть кольца;

- 21 и 22 сентября с самого утром будет увеличено время ожидания "Ласточек";

- в часы "пик" поезда будут курсировать в привычном режиме. Интервал пять минут будет с 7.30 до 11.30 и 16.00 до 21.00 в пятницу (20 сентября) и с 12.30 до 18.00 в выходные дни (21 и 22 сентября).

КСТАТИ

Во время ночных технологических "окон" работники железной дороги продолжат путевое развитие на станции Андроновка. Также установят новое программное обеспечение на станциях Белокаменная и Ростокино. К сокращенному интервалу движения подготовлено уже семь станций: Владыкино, Лихоборы, Серебряный Бор, Пресня, Канатчиково, Кожухово, Угрешская.