Сергей Собянин: Строительство метро в Москве финансируется за счет экономии при размещении госзаказа

Крупнейшие мегаполисы мира являются драйверами развития экономики, науки, образования. Москва - один из ярких примеров. О том, как развивается столица, о строительстве коммерческой недвижимости и метро 18 сентября рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время церемонии открытия VI Конференции по конкуренции под эгидой БРИКС. В этот день в Москве собрались представители многих стран, национальный опыт которых позволяет создавать новый принцип развития конкуренции.

- Москва, являясь крупнейшим городом страны и одним из крупнейших городов мира, воплощает в себе конкурентную площадку, насыщенную кадровыми ресурсами, материальными и финансовыми. Крупнейшие мегаполисы мира являются драйверами развития экономики, науки, образования, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Также мэр столицы отметил, что от гордских властей зависит очень много. В частности, развитие градостроительной политики. Сегодня вектор развития определяет и конкурентную среду. Например, за последние годы (за счет привлечения инвестиций) в Москве было построено около 17 млн квадратных метров коммерческой недвижимости, на 60% увеличилось количество торговых объектов, произошло снижение аренды недвижимости.

- Еще один важный фактор - развитие городской, транспортной, инженерной инфраструктуры, которая дает возможность вкладывать инвестиции, развивать социальную среду, - сказал Сергей Собянин.

Чрезвычайно важным, по мнению мэра Москвы, является работа с городским заказом, создание прозрачных условий. В целом, общая экономия на всех стадиях размещения госзаказа составляет около 3-3,5 млрд долларов. К примеру, одна из самых крупнейших программ по строительству метро в Москве полностью финансируется за счет экономии при размещении городского заказа.

Речь шла и о медицине. Совместно с Министерством здравоохранения были созданы конкурентные условия по закупке лекарств, что позволило снизить цены в два раза. Сейчас у города стоит такая же задача и по закупке медицинского оборудования. Москва планирует обновлять технологии в клиниках. Последние торги, которые были проведены в Москве, позволили снизить закупку оборудования на 30%.

Казалось бы, нет места для конкуренции в школьном образовании. Но несколько лет назад в Москве выравняли систему финансирования школ и благодаря этому добились конкурентности образования. Сегодня Москва входит в пятерку лучших образовательных систем мира.

В столице удалось добиться качественных изменений в области городского транспорта. Сейчас такси в Москве приезжают быстрее, чем в других странах. Конкурентные условия позволили снизить на 30% тарифы в автобусах. К тому же в городе ведется активное развитие электронных услуг и создание рабочих мест (около 50-70 тысяч в год).