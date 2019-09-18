2019-09-18T12:01:32+03:00
Общество

«Первое свидание» в Москве

В театре МДМ прошла открытая репетиция первого в России бродвейского site-specific мюзикла
Поделиться:
В Театре МДМ идут репетиции новой российской постановки бродвейского мюзикла «Первое свидание». Фото: Юрия Богомаз.В Театре МДМ идут репетиции новой российской постановки бродвейского мюзикла «Первое свидание». Фото: Юрия Богомаз.
Изменить размер текста:

В Театре МДМ идут последние приготовления к премьере новой российской постановки бродвейского мюзикла «Первое свидание». Творческая команда пригласила на репетицию представителей СМИ, которые не только первыми увидели яркие оригинальные номера из мюзикла, но и оценили необычный формат постановки. По сюжету, действие спектакля происходит в нью-йоркском баре. Чтобы усилить эффект погружения, создатели российской версии превратили в бар большое фойе Театра МДМ – зрители располагаются за столиками, а действие разворачивается на расстоянии вытянутой руки.

Знакомство прессы с постановкой началось с выступления главы театральной компании «Бродвей Москва», продюсера Дмитрия Богачева: «Когда много лет назад я смотрел этот мюзикл в бродвейском театре, мне было досадно, что такой великолепный современный актуальный музыкальный и игровой материал помещен в стандартную театральную среду со сценой, оркестровой ямой и партером. Я задумался о том, что можно сделать, чтобы мюзикл заиграл новыми красками. Так спустя 6 лет появилась наша собственная постановка в новом для России формате “сайт-специфик”. Спектакль не занудно-нравоучительный и не героически-пафосный, а простой, настоящий, про нас с вами, про наших знакомых и друзей, про то первое свидание, которое в нашей жизни уже было или еще будет. Это примут зрители любого возраста. И в это поверит молодежь, которая фальшак чувствует за версту и на красивую рекламу так просто не ведется. Помимо того, что это очень качественно созданное театральной произведение, это еще и умное классное руководство по первому свиданию, а для кого-то и напоминание о романтических моментах юности».

Знакомство прессы с постановкой началось с выступления главы театральной компании «Бродвей Москва», продюсера Дмитрия Богачева. Фото: Юрия Богомаз

Знакомство прессы с постановкой началось с выступления главы театральной компании «Бродвей Москва», продюсера Дмитрия Богачева. Фото: Юрия Богомаз

О сюжете мюзикла рассказала и режиссер российской постановки Анна Шевчук: «Сложно в большом мегаполисе, где ты существуешь в режиме работа-дом-дом-работа, найти человека по душе. Мюзикл “Первое свидание” – это история двух молодых людей, которые отважились пойти на свидание вслепую. Они не встречались до этого, даже не видели фотографий друг друга. И вот – встреча двух противоположных миров – Кейси и Аарона. Он – простой еврейский парень, менеджер с Уолл-стрит с неудачным опытом личных отношений. Она – искусствовед, дерзкая, яркая, непримиримая. Зрители, будучи соседями по столику, на протяжении полутора часов наблюдают, как герои преодолевают препятствия в виде прошлого опыта и навязчивых мыслей, как они прорываются сквозь свои комплексы и открывают друг друга, обнаруживают свои истинные желания».

Главный сюжетный прием здесь основан на том, что через музыкальные номера зрители узнают о настоящих мыслях и чувствах главных героев. На первое свидание к Аарону и Кейси приходят их любопытные родственники, друзья-советчики а также воспоминания, которые легко восстановить благодаря социальным сетям. Так, например, в первом же номере, который был представлен во время открытой репетиции, зрителям открылись секреты невинного «темного» прошлого парочки. Ведь герои нарушили главное правило свиданий вслепую: «прогуглили» друг друга.

Мюзикл “Первое свидание” – это история двух молодых людей, которые отважились пойти на свидание вслепую. Фото: Юрия Богомаз

Мюзикл “Первое свидание” – это история двух молодых людей, которые отважились пойти на свидание вслепую. Фото: Юрия Богомаз

«У меня не было опыта слепых свиданий, – комментирует исполнитель роли Аарона Павел Лёвкин. – Но когда я работал над ролью, вспоминал свои ощущения от первых свиданий. Они у меня были в пору, когда социальные сети еще не захватили нашу жизнь, а значит, ощущения были сродни слепым свиданиям: ты ничего не знаешь о человеке, очень волнуешься, безумно боишься, постоянно думаешь о том, правильно ли ты все делаешь…При кажущейся легкости материала, за каждым персонажем видим их комплексы, страхи, личные трагедии – и всё это в лирической или в комичной форме передается через музыкальные номера. Это такой способ расширить время. То, что в обычной жизни в голове пролетает за секунду, здесь очень подробно разбирается на составляющие и передается весь спектр чувств».

Следующий номер, который представила творческая команда – «Первое впечатление» – в исполнении Павла Лёвкина и Юлии Чураковой. Эта песня является лейтмотивом всего мюзикла. Ее главная мысль в том, что первое впечатление может быть обманчивым, и нужно помнить – всегда есть второй шанс. С развитием композиции сложные вокальные партии и мощный аккомпанемент джаз-бэнда в стиле поп-рок становятся все эмоциональнее и увлекательнее.

Аарон – простой еврейский парень, менеджер с Уолл-стрит с неудачным опытом личных отношений. Фото: Юрия Богомаз

Аарон – простой еврейский парень, менеджер с Уолл-стрит с неудачным опытом личных отношений. Фото: Юрия Богомаз

Музыкальный руководитель постановки Евгений Загот рассказывает о работе над спектаклем: «Не могу сказать, что пришлось очень тяжело работать, чтоб добиться такого качества вокала. Просто артисты действительно работают на таком высоком уровне. Все, кого журналисты видели – суперзвезды, которые обычно играют главные роли! Всё, что происходит, играется и поется абсолютно живьем. Авторы придумали очень интересную музыкальную драматургию!».

Зрители на протяжении полутора часов наблюдают, как герои преодолевают свои комплексы. Фото: Юрия Богомаз

Зрители на протяжении полутора часов наблюдают, как герои преодолевают свои комплексы. Фото: Юрия Богомаз

Третий номер – одна из самых зрелищных сцен мюзикла, в которой разыгрывается шуточный религиозно-бытовой конфликт. Еврейская бабушка Аарона (Анна Гученкова), разочарованная известием о том, что визави внука – католичка, пытается повлиять на его выбор, заручившись поддержкой других еврейских родственников. В этом вопросе с ней солидарен строгий католик в сутане – отец Кейси (Алексей Бобров). Эта достаточно типичная для молодых пар ситуация в мюзикле стала основой для смешного и зрелищного номера с элементами пародии как в хореографии, так и в речи персонажей и даже в вокальных партиях. Вот как комментирует приближающуюся премьеру Анна Гученкова: «Этот мюзикл обязателен к просмотру! Послевкусие прекрасное: это и хорошее настроение, и вера в будущее! Каждый зритель уйдёт с надеждой, что его рано или поздно найдёт то самое чувство, которое все мы ждём — настоящая любовь. Роль очень интересная! Точнее, большой спектр ролей. Всегда большое удовольствие сыграть в полуторачасовом спектакле несколько персонажей. Уверена, что и для зрителя это удовольствие не меньшее».

Через музыкальные номера зрители узнают о настоящих мыслях и чувствах главных героев. Фото: Юрий Богомаз

Через музыкальные номера зрители узнают о настоящих мыслях и чувствах главных героев. Фото: Юрий Богомаз

Премьера первого в России бродвейского site-specific мюзикла «Первое свидание» состоится 24 сентября в Театре МДМ. Главные роли исполнят звезды мюзиклов: Павел Лёвкин, Юлия Чуракова, Станислав Беляев, Олег Савцов, Анна Глаубэ, Юлия Ива, Анна Гученкова, Эльвина Мухутдинова, Алексей Бобров, Екатерина Лисоченко, Александр Казьмин, Александр Суханов, Алексей Секирин и Владислав Юдин. На счету артистов «Первого свидания» – участие в главных хитах российского музыкального театра: мюзиклах «Привидение», «Призрак Оперы», МАММА MIA!, CATS, «Красавица и Чудовище», «Бал вампиров», «Анна Каренина», «Монте-Кристо», «Граф Орлов», а также в спектакле «Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК».

Официальный сайт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Митрополит Тихон (Шевкунов): В России проходит самая тихая и успешная антиалкогольная кампания - цифры впечатляют!
Владыка рассказал «КП» о больших проектах в Псковской епархии и в Крыму, удачной борьбе с пьянством и о том, чем привлечь молодежь в противовес митингам и хайпу в интернете [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Метро до аэропорта Внуково начнут строить в этом году
Синоптики предупредили москвичей о заморозках на выходных
Минувшая ночь стала самой холодной для москвичей с начала осени
В Москве начала работать «горячая линия» по вопросам отопления
Собянин: Москва полностью готова к отопительному сезону
В Подмосковье грабители вынесли из магазина 750 тысяч рублей
В Москве с начала года высадили более 480 тысяч многолетних растений
Водителей призвали не прятать номера на машинах
На западе Москвы столкнулись три автобуса
«Заяц» застрял на путях и чуть не погиб под колесами поезда в Подмосковье
В Госдуме поддержали появление мусоросжигательных заводов
Ежегодный мотофестиваль пройдет в Москве 21 сентября
Желтый уровень погодной опасности объявлен в 16 российских регионах
В Москве неизвестный у станции метро Тимирязевская подстрелил двоих мужчин
Метеозависимых москвичей предупредили о «барической пиле»
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется тепло
Погода в Москве на 14 сентября 2019 года будет пасмурной
В Подмосковье уничтожили более тысячи килограмм дикой конопли
В Подмосковье фура снесла пешеходный мост
Началось благоустройство Парка Победы на Поклонной горе
Погода в Москве на 12 сентября 2019 года: +25, без осадков
Расписание некоторых поездов Киевского направления изменится до конца сентября
В роддомах Московской области мамам начали вручать подарочные наборы и свидетельства о рождении