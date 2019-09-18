«Первое свидание» в Москве

В Театре МДМ идут последние приготовления к премьере новой российской постановки бродвейского мюзикла «Первое свидание». Творческая команда пригласила на репетицию представителей СМИ, которые не только первыми увидели яркие оригинальные номера из мюзикла, но и оценили необычный формат постановки. По сюжету, действие спектакля происходит в нью-йоркском баре. Чтобы усилить эффект погружения, создатели российской версии превратили в бар большое фойе Театра МДМ – зрители располагаются за столиками, а действие разворачивается на расстоянии вытянутой руки.

Знакомство прессы с постановкой началось с выступления главы театральной компании «Бродвей Москва», продюсера Дмитрия Богачева: «Когда много лет назад я смотрел этот мюзикл в бродвейском театре, мне было досадно, что такой великолепный современный актуальный музыкальный и игровой материал помещен в стандартную театральную среду со сценой, оркестровой ямой и партером. Я задумался о том, что можно сделать, чтобы мюзикл заиграл новыми красками. Так спустя 6 лет появилась наша собственная постановка в новом для России формате “сайт-специфик”. Спектакль не занудно-нравоучительный и не героически-пафосный, а простой, настоящий, про нас с вами, про наших знакомых и друзей, про то первое свидание, которое в нашей жизни уже было или еще будет. Это примут зрители любого возраста. И в это поверит молодежь, которая фальшак чувствует за версту и на красивую рекламу так просто не ведется. Помимо того, что это очень качественно созданное театральной произведение, это еще и умное классное руководство по первому свиданию, а для кого-то и напоминание о романтических моментах юности».

Знакомство прессы с постановкой началось с выступления главы театральной компании «Бродвей Москва», продюсера Дмитрия Богачева. Фото: Юрия Богомаз

О сюжете мюзикла рассказала и режиссер российской постановки Анна Шевчук: «Сложно в большом мегаполисе, где ты существуешь в режиме работа-дом-дом-работа, найти человека по душе. Мюзикл “Первое свидание” – это история двух молодых людей, которые отважились пойти на свидание вслепую. Они не встречались до этого, даже не видели фотографий друг друга. И вот – встреча двух противоположных миров – Кейси и Аарона. Он – простой еврейский парень, менеджер с Уолл-стрит с неудачным опытом личных отношений. Она – искусствовед, дерзкая, яркая, непримиримая. Зрители, будучи соседями по столику, на протяжении полутора часов наблюдают, как герои преодолевают препятствия в виде прошлого опыта и навязчивых мыслей, как они прорываются сквозь свои комплексы и открывают друг друга, обнаруживают свои истинные желания».

Главный сюжетный прием здесь основан на том, что через музыкальные номера зрители узнают о настоящих мыслях и чувствах главных героев. На первое свидание к Аарону и Кейси приходят их любопытные родственники, друзья-советчики а также воспоминания, которые легко восстановить благодаря социальным сетям. Так, например, в первом же номере, который был представлен во время открытой репетиции, зрителям открылись секреты невинного «темного» прошлого парочки. Ведь герои нарушили главное правило свиданий вслепую: «прогуглили» друг друга.

Мюзикл “Первое свидание” – это история двух молодых людей, которые отважились пойти на свидание вслепую. Фото: Юрия Богомаз

«У меня не было опыта слепых свиданий, – комментирует исполнитель роли Аарона Павел Лёвкин. – Но когда я работал над ролью, вспоминал свои ощущения от первых свиданий. Они у меня были в пору, когда социальные сети еще не захватили нашу жизнь, а значит, ощущения были сродни слепым свиданиям: ты ничего не знаешь о человеке, очень волнуешься, безумно боишься, постоянно думаешь о том, правильно ли ты все делаешь…При кажущейся легкости материала, за каждым персонажем видим их комплексы, страхи, личные трагедии – и всё это в лирической или в комичной форме передается через музыкальные номера. Это такой способ расширить время. То, что в обычной жизни в голове пролетает за секунду, здесь очень подробно разбирается на составляющие и передается весь спектр чувств».

Следующий номер, который представила творческая команда – «Первое впечатление» – в исполнении Павла Лёвкина и Юлии Чураковой. Эта песня является лейтмотивом всего мюзикла. Ее главная мысль в том, что первое впечатление может быть обманчивым, и нужно помнить – всегда есть второй шанс. С развитием композиции сложные вокальные партии и мощный аккомпанемент джаз-бэнда в стиле поп-рок становятся все эмоциональнее и увлекательнее.

Аарон – простой еврейский парень, менеджер с Уолл-стрит с неудачным опытом личных отношений. Фото: Юрия Богомаз

Музыкальный руководитель постановки Евгений Загот рассказывает о работе над спектаклем: «Не могу сказать, что пришлось очень тяжело работать, чтоб добиться такого качества вокала. Просто артисты действительно работают на таком высоком уровне. Все, кого журналисты видели – суперзвезды, которые обычно играют главные роли! Всё, что происходит, играется и поется абсолютно живьем. Авторы придумали очень интересную музыкальную драматургию!».

Зрители на протяжении полутора часов наблюдают, как герои преодолевают свои комплексы. Фото: Юрия Богомаз

Третий номер – одна из самых зрелищных сцен мюзикла, в которой разыгрывается шуточный религиозно-бытовой конфликт. Еврейская бабушка Аарона (Анна Гученкова), разочарованная известием о том, что визави внука – католичка, пытается повлиять на его выбор, заручившись поддержкой других еврейских родственников. В этом вопросе с ней солидарен строгий католик в сутане – отец Кейси (Алексей Бобров). Эта достаточно типичная для молодых пар ситуация в мюзикле стала основой для смешного и зрелищного номера с элементами пародии как в хореографии, так и в речи персонажей и даже в вокальных партиях. Вот как комментирует приближающуюся премьеру Анна Гученкова: «Этот мюзикл обязателен к просмотру! Послевкусие прекрасное: это и хорошее настроение, и вера в будущее! Каждый зритель уйдёт с надеждой, что его рано или поздно найдёт то самое чувство, которое все мы ждём — настоящая любовь. Роль очень интересная! Точнее, большой спектр ролей. Всегда большое удовольствие сыграть в полуторачасовом спектакле несколько персонажей. Уверена, что и для зрителя это удовольствие не меньшее».

Через музыкальные номера зрители узнают о настоящих мыслях и чувствах главных героев. Фото: Юрий Богомаз

Премьера первого в России бродвейского site-specific мюзикла «Первое свидание» состоится 24 сентября в Театре МДМ. Главные роли исполнят звезды мюзиклов: Павел Лёвкин, Юлия Чуракова, Станислав Беляев, Олег Савцов, Анна Глаубэ, Юлия Ива, Анна Гученкова, Эльвина Мухутдинова, Алексей Бобров, Екатерина Лисоченко, Александр Казьмин, Александр Суханов, Алексей Секирин и Владислав Юдин. На счету артистов «Первого свидания» – участие в главных хитах российского музыкального театра: мюзиклах «Привидение», «Призрак Оперы», МАММА MIA!, CATS, «Красавица и Чудовище», «Бал вампиров», «Анна Каренина», «Монте-Кристо», «Граф Орлов», а также в спектакле «Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК».

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