2019-09-18T16:14:57+03:00
Общество

Продлить лето: гуляем на площади с часами в «Москва-Сити»

Площадка с фонтаном и цифрами стала новым местом для фотосессий
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Сердце площади — самые большие часы в Европе. Здание многофункционального комплекса напоминает гигантский циферблат часов. Такую идею предложили голландцыСердце площади — самые большие часы в Европе. Здание многофункционального комплекса напоминает гигантский циферблат часов. Такую идею предложили голландцыФото: Михаил ФРОЛОВ

Ежедневно деловой центр «Москва-Сити» притягивает к себе 150 тысяч человек. Большинство приезжает в костюмах по работе, а молодежь в кроссовках, чтобы гулять вокруг башен. Совсем недавно возле небоскребов появилось новое пространство с фонтанами, прогулочной зоной, пешеходной галереей, концертно-развлекательной площадкой со сценой и амфитеатром виде холма-трибуны. Продлеваем лето и идем гулять на Городскую площадь в «Москва-Сити».

Может показаться, что это просто фонтан, но он служит оригинальным хронометром, который состоит из трех частей: Часы (гигантская дуга радиусом более 100 метров), Водопад (93 струи и линия сброса воды) и Зеркало Фото: Михаил ФРОЛОВ

Может показаться, что это просто фонтан, но он служит оригинальным хронометром, который состоит из трех частей: Часы (гигантская дуга радиусом более 100 метров), Водопад (93 струи и линия сброса воды) и ЗеркалоФото: Михаил ФРОЛОВ

Огромная белая пергола уже сейчас добавляет стиль новому пространству. И это уже оценила молодежь, которая с удовольствием делает селфи Фото: Михаил ФРОЛОВ

Огромная белая пергола уже сейчас добавляет стиль новому пространству. И это уже оценила молодежь, которая с удовольствием делает селфиФото: Михаил ФРОЛОВ

На площади разбросаны цифры — на декоративных стойках, на плитке. Сразу же хочется найти свою любимую цифру и прикоснуться, загадать желание, просто сфотографировать Фото: Михаил ФРОЛОВ

На площади разбросаны цифры — на декоративных стойках, на плитке. Сразу же хочется найти свою любимую цифру и прикоснуться, загадать желание, просто сфотографироватьФото: Михаил ФРОЛОВ

Туристы говорят, что атмосфера возле «Москва-Сити», как в Нью-Йорке — небоскребы, сигналят такси, шумно. При этом Городская площадь позволяет расслабиться и отдохнуть Фото: Михаил ФРОЛОВ

Туристы говорят, что атмосфера возле «Москва-Сити», как в Нью-Йорке — небоскребы, сигналят такси, шумно. При этом Городская площадь позволяет расслабиться и отдохнутьФото: Михаил ФРОЛОВ

В таком пространстве каждая девушка может себя почувствовать «Алисой в Зазеркалье» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В таком пространстве каждая девушка может себя почувствовать «Алисой в Зазеркалье»Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще не все сделано, что запланировано. Но уже выглядит красиво, много зелени. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще не все сделано, что запланировано. Но уже выглядит красиво, много зелени.Фото: Михаил ФРОЛОВ

В планах разместить различные арт-объекты и кафе. Зимой здесь установят елку или зальют каток. Уже с 2020 года на площади будут круглый год показывать светомузыкальное шоу Фото: Михаил ФРОЛОВ

В планах разместить различные арт-объекты и кафе. Зимой здесь установят елку или зальют каток. Уже с 2020 года на площади будут круглый год показывать светомузыкальное шоуФото: Михаил ФРОЛОВ

В недалеком будущем это будет крутейшая медиаплощадка для проведения концертов, гастрономических и театральных фестивалей, спортивных мероприятий, выставок. Для этого в 2020 году установят разборную сцену с комплектом оборудования Фото: Михаил ФРОЛОВ

В недалеком будущем это будет крутейшая медиаплощадка для проведения концертов, гастрономических и театральных фестивалей, спортивных мероприятий, выставок. Для этого в 2020 году установят разборную сцену с комплектом оборудованияФото: Михаил ФРОЛОВ

ГДЕ: Городская площадь расположена недалеко от выхода со станции метро «Выставочная», пешеходного моста «Багратион», башни «Эволюция» и торгово-развлекательного центра «Афимолл Сити».

ИСТОЧНИК KP.RU

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