Садовое кольцо и некоторые станции Филевской линии временно закроют

В субботу, 21 сентября, в столице пройдет ежегодный «Московский осенний мотофестиваль». Любители байков устроят официальное закрытие сезона. Участники мотопарада соберутся в 9.00 на проспекте Академика Сахарова. Отсюда колонна стартует в 11.30 и дальше проедет по Садовому кольцу. Финиш - в 12.00 в точке старта. Затем здесь же состоится концерт отечественных рок-исполнителей.

Из-за праздника 21 сентября с 11.15 полностью закроют Садовое кольцо и будут открывать его по мере проезда мотоколонны.

Кроме того, с 0.01 20 сентября до 18.00 22 сентября перекроют движение на участке проспекта Академика Сахарова от ул. Садовая-Спасская до Докучаева пер. и ул. Маши Порываевой. А 21 сентября с 3.00 до 23.59 нельзя будет проехать на проспекте Академика Сахарова от Сретенского бульвара до ул. Садовая-Спасская.

Неудобства придется терпеть не только водителям, но и пассажирам метро. На два дня, 21 и 22 сентября, закроют участок Филевской линии. Поезда не будут ходить между станциями «Киевская» и «Кунцевская». В эти выходные здесь планируют ремонтировать пути, подключать энергосистемы в технической зоне станций и благоустраивать подходы к метро.

Для пассажиров закроют станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». Станция «Киевская» Филевской линии работает, как обычно. От нее можно будет доехать до «Международной» или «Александровского сада», а также сделать пересадку на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. Станция «Кунцевская» открыта только для проезда по Арбатско-Покровской линии.

Между временно неработающими станциями можно будет ездить на бесплатных автобусах с 5.00 утра до 2.00 ночи. Маршрут КМ1 станет курсировать с промежуточными остановками около метро «Кутузовская», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». Маршрут КМ2 поедет между станциями метро «Багратионовская» и «Фили».

По обычному графику метро начнет работать в понедельник, 23 сентября, в 5.30 утра.