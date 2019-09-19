В поликлиниках Москвы появится больше врачей

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с премьером Дмитрием Медведевым в четверг рассказал об изменениях в здравоохранении, снижении взрослой и детской смертности, а также росте инвестиций. Вот какие цифры привел столичный градоначальник.

- Растут доходы столичной казны: на 10 процентов выросли поступления от подоходного налога, на 15 процентов - налога на прибыль.

- Строительство жилья почти приблизилось к целевому показателю в 3,6 миллиона квадратных метров.

- Развиваются высокотехнологичные отрасли, такие как производство медицинских препаратов, оборудования, транспорта, другие направления. Рост - около 9,5%.

- Рекордно выросли инвестиции: по сравнению с прошлым годом на 19%. К концу года их объем достигнет 2,6 триллиона рублей.

Как рассказал Сергей Собянин, в столице улучшится работа поликлиник, расширится штат врачей. В течение трех лет будут реконструированы 134 поликлиники.

- Под новые стандарты, которые согласованы с Министерством здравоохранения, - пояснил Собянин.

- Это хорошие цифры. Поскольку даже в Москве, где новинки медицинской техники, казалось бы, должны внедряться быстрее, чем в некоторых других, отдаленных местах нашего государства, многие поликлиники реально создавались еще в 1970–1980-е годы. Люди ждут их переоборудования, - заметил Медведев.