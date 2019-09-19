Вагонное депо на Курской превратят в фуд-маркет

Фудмолл «Депо» на Лесной улице — раз, книжный клуб «Депо» на Комсомольской площади — два. И, похоже, в Москве будет еще одно модное «Депо» возле Курского вокзала. В нем после ремонта хотят создать фуд-маркет и офисные пространства.

Прямо за Курским вокзалом есть заброшенное здание вагонного депо. Оно притаилось среди современных офисных центров. Держится «на честном слове», но из последних сил стоит. Надпись «Все держится на перекрытиях» на крыше появилась неспроста. Ее оставил известный стрит-художник Кирилл Кто.

Все, что поддается сохранению, будет использовано при дальнейшей эксплуатации объекта. Фото: T+T Architects

Сейчас здание обтянуто строительными лесами, а раньше было доступно кому угодно. Тянулись сюда творческие и не совсем творческие люди. Кто-то сделать фотосессию, а кто-то – граффити нарисовать. Трейнспоттеры - наблюдали с крыши на проносящимися мимо поездами, художники - устраивали выставки, артисты – показывали театральные постановки, певцы – снимали клипы, бомжи – бесплатно жили. Сплошная «романтика».

- Здесь было вагонное депо? – удивляется Екатерина, сотрудница ближайшего офиса.

- Да. А скоро должны сделать фуд-маркет, - говорю.

- Это было бы здорово. Здесь рядом много офисов, магазинов, налоговая и Курский вокзал. А обедать всем нужно.

Несмотря на свое запущенное состояние, здание привлекает многих творческих людейФото: Михаил ФРОЛОВ

На Земляном Валу особая атмосфера, старинные здания с пилястрами, Курский вокзал, современный торговый центр. И остатки железнодорожного депо, которое построили еще до революции 1917 года. Раньше здание состояло из двух частей: цеха сборки вагонов и административного блока. Арочные окна, пилястры. Сегодня здание напоминает руины. Несколько раз горело, крыша сгнила. Там уже давно нет ни окон, ни дверей. Сохранилась только историческая кирпичная кладка стен, металлические конструкции перекрытия, рельсы, проходящие через все здание.

- Все, что поддается сохранению, будет использовано при дальнейшей эксплуатации объекта. Мы раскроем исторические оконные проемы, а также восстанавим декоративные пилястры, используя кирпич, взятыи из сносимых корпусов. Снесем часть существующего фасада, так как он не несет ни эстетическои , ни функциональнои нагрузки. На его месте сделаем два входа - в фуд-маркет и в офисные пространства. Вход в фуд-маркет обыгрываем как элемент сохранения старои части стены, - рассказывают в архитектурном бюро «T+T Architects».

Но концепция эксплуатации здания еще обсуждается, поэтому на территории 3664 квадратных метров могут появиться и другие общественные точки (магазины, коворкинг, салон красоты, арт-студия). Ранее были даже предложения создать термальный бассейн, но для этого пришлось бы полностью снести здание и вырыть котлован.

Задача у архитекторов и рабочих сейчас другая – сохранить фасад старого корпуса. Окна подчеркнут черными металлическими рамами. В темное время суток ни здании будет включаться подсветка. Предполагается, что объект станет дополнением к культурным пространствам «Винзавод» и «Artplay».

Прямо за Курским вокзалом есть заброшенное здание вагонного депо.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мнение эксперта

А нужно ли Москве столько фудмоллов?

Виктория Камлюк, директор направления стрит-ритейла Knight Frank:

- В столице сегодня работает более 30 аналогичных концепций, в ближайшее время должны открыть еще несколько фудмоллов в спальных районах города. Спрос на фудмоллы и фуд-корты сейчас большой. И даже, если в вагонном депо возле Курского вокзала поменяется концепция, то туда арендаторы в любом случае придут. Сейчас, например, расселяют Бадаевский завод. Конечно, и у ресторанов, которые вынуждены оттуда уйти, будет интерес к подобным локациям (где можно совместить несколько концепций).

В Москве будет еще одно модное «Депо» возле Курского вокзала. В нем после ремонта хотят создать фуд-маркет и офисные пространства. Фото: T+T Architects

Кстати

Фудмоллов и рынков много не бывает

На Шлюзовой набережной планируют открыть еще один фудмолл. Он будет расположен возле Павелецкого вокзала. Его территория будет более 10 тысяч квадратных метров. В ближайшие два года гастрономические рынки появятся в 14 перестроенных советских кинотеатрах – «Алмаз», «Аврора», «Баку», «Будапешт», «Байконур», «Витязь», «Варшава», «Киргизия», «Керчь», «Мечта», «Первомайский», «Патриот», «Родина», «Орбита».