Осенние тренировки в парках Москвы: танцы, йога, хоккей на траве

Пока еще не достали пуховики и теплые шапки, можно заниматься спортом на свежем воздухе. В 19 столичных парках предлагают бесплатные спортивные тренировки и уроки танцев, заняться скандинавской ходьбой, освоить технику дыхательной гимнастики цигун, попробовать свои силы в кикбоксинге. На занятия по йоге – нужен свой коврик, а на некоторые тренировки – ролики и клюшки.

- Спортивные тренировки и уроки танцев на свежем воздухе будут проходить пока позволяет погода, — рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.

Для детей

Северное Тушино

Местный футбольный клуб «Метеор» уже начал набор в группу для детей от 4 до 12 лет.

Где: на футбольном поле рядом с заливом Захарково. Улица Свободы, владение 56. Ближайшая станция метро «Планерная».

Когда: по понедельникам и средам с 13.30 до 15.30.

Воронцовский парк

На занятиях «Ловкая скакалка» детей в возрасте от 4 до 14 лет научат прыгать через скакалку и выполнять разные трюки. А детей от 9 до 13 лет научат кататься на роликах и лыжероллерах.

Где: на центральной волейбольной площадке. Воронцовский парк, 3. Ближайшая станция метро «Новые Черемушки».

Когда: «Ловкая скакалка» - по вторникам с 17.00 до 18.00, занятия на роликах - по средам и пятницам с 18.00 до 19.00.

Парк на Ангарской улице

Поиграть во флорбол можно целой командой. Это хоккей на траве. В идеале, в командах по 11 человек. Используют клюшки и мяч.

Где: хоккейная коробка. Улица Софьи Ковалевской, 1, строение 8. Ближайшая станция метро «Алтуфьево».

Когда: до конца сентября, для детей от 6 до 9 лет - по вторникам и четвергам с 16.00 и по воскресеньям с 11.00, а для игроков старше 10 лет — по вторникам и четвергам с 17.00 и по воскресеньям с 12.00.

Для взрослых

Воронцовский парк

Занятия по общей физической подготовке (бег, приседания, упражнения для спины) проводит опытный тренер.

Где: на аллее между центральной площадью и Итальянским садом. Воронцовский парк, 3. Ближайшая станция метро «Новые Черемушки».

Когда: по субботам с 9.00 до 10.00.

Кузьминки

Если вам скучно бегать одному, то можете присоединиться к коллективным забегам. В этих соревнованиях нет строгих правил: каждый участник бежит в комфортном ему темпе и любую дистанцию.

Где: сбор у главной сцены. Улица Кузьминский парк, 1, строение 2. Ближайшая станция метро «Кузьминки».

Когда: по четвергам в 20.00 и воскресеньям в 9.00.

Танцуют все: учим сальсу, зумбу и брейк-летикс

- Красная Пресня. Стиль брейк-летикс объединяет в себе элементы йоги, воркаута, фитнеса и пилатеса. На занятия можно попасть по понедельникам, средам и пятницам с 19.00 до 21.00;

- Кузьминки. На главной сцене проходят тренировки по зумбе по средам и пятницам с 19.00 до 20.00;

- Перовский парк. Уроки сальсы проводят на сцене парка по вторникам и четвергам с 20.00 до 21.00, а для поклонников латиноамериканских танцев - по субботам с 10.00 до 11.00;

Японские и китайские тренировки

- Лианозовский парк. Занятия по общей физической подготовке по пятницам с 9.00 до 10.00. Сбор возле здания администрации парка;

- Измайловский парк. Силовые нагрузки на площадке для воркаута по средам и пятницам с 19.30. А по субботам в 9.30 здесь же - табата-тренировки (японские упражнения, чередование 20-секундных интенсивных нагрузок с 10-секундным отдыхом);

- Ходынское поле. Занятия по гимнастике цигун (в переводе с китайского «ци» — «поток энергии и жизненной силы», а слово «гун» — «работа, достижение»). Тренировки позволят остановить поток мыслей, расслабить мышцы и избавиться от стресса. По вторникам и четвергам с 20.00;

- Сокольники. Освоить цигун можно на площадке рядом с шахматно-шашечным клубом. Здесь всех желающих ждут по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям с 10.00 до 11.00;

- Сад имени Баумана. На открытой веранде занятия по дыхательной гимнастике цигун проходят каждое воскресенье с 14.00 до 15.00.

Кстати

Групповые занятия по скандинавской ходьбе проходят в:

— парке «Фили» по вторникам и четвергам с 10.00 до 11.00, сбор у главного входа;

— парке Олимпийской деревни по четвергам с 9.00 до 11.00, сбор на танцполе;

— Лианозовском парке по понедельникам и средам с 9.00 до 10.00 и с 10:00 до 11:00, сбор возле администрации парка;

— парке «Кузьминки» по средам и пятницам с 10.00 до 12.00, сбор у главной сцены;

— Измайловском парке по субботам с 11.00, сбор у памятника Ленину;

— парке Победы на Поклонной горе по понедельникам и пятницам с 15.00 до 17.00, по субботам с 12.00 до 14.00, сбор около синагоги;

— Воронцовском парке по субботам с 10.00 до 11.00, сбор возле сцены;

— Бабушкинском парке по средам и пятницам с 8.45 до 10.15, сбор у зеленого театра;

— парке у Джамгаровского пруда по вторникам и четвергам с 9.00 до 10.00, сбор у танцплощадки;

— сквере по Олонецкому проезду по вторникам, четвергам, пятницам и субботам с 10.00 до 12.00, по воскресеньям с 16.30 до 18.30, сбор у центрального входа.

ВАЖНО

Руслан Панов, эксперт-методист сети фитнес-клубов X-Fit:

При какой температуре лучше переходить в спортзал?

- Лучше отталкиваться от предпочтений и возможностей. Кому-то очень нравится заниматься на улице, кому-то комфортнее в зале. Такие направления, как йога, были созданы для занятий на улице, правда, в Индии, а не в России. У нас их проводят и в парках, и в студиях. Если мы говорим о воркаут-тренировках, пробежках, функциональных тренировках, то ограничений нет. Однако бег по городской местности имеет более высокую нагрузку (травмоопасен для суставов и позвоночника), чем на беговой дорожке, где есть амортизация. Также нужна дополнительная экипировка – уличные кроссовки, демисезонная форма, которая защитит, например, во время дождя. Что касается уличной температуры – зависит от личного комфорта. Стоит помнить только одно: чем ниже температура, тем больше потребуется времени для разминки – мышцы нужно разогреть, а только потом приступать к основной тренировке.