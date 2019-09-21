Гагарин и кедры Звездного городка: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв вместе с легендарными космонавтами высадили деревья на акции «Наш лес. Посади свое дерево»

В Подмосковье сегодня прошла экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево». Эта традиция продолжается с 2013 года. Десятки тысяч человек - обычных жителей региона - каждый год участвуют в мероприятиях по восстановлению лесов, пострадавших из-за эпидемии жука-короеда. За 6 лет они высадили более 14 млн. деревьев на общей площади более 6,6 тысяч гектаров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сегодня побывал на посадке деревьев в Звездном городке - у этого муниципалитета по-прежнему статус закрытой территории, здесь проживают действующие и бывшие космонавты вместе с семьями. Губернатор возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину, а затем посадил несколько молодых деревьев на кедровой аллее вместе с легендами российского космоса – дважды Героями Советского Союза Петром Климуком и Борисом Волыновым, а также Валентиной Терешковой, которая вошла в историю как первая женщина-космонавт.

В этом году, к слову, Звездный городок отмечает свое 55-летие. А кедры для аллеи тоже выбрали вовсе не случайно.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв вместе с легендарными космонавтами высадили деревья на акции «Наш лес. Посади свое дерево»

- Это был позывной Юрия Алексеевича Гагарина - «Кедр», - напомнил Андрей Воробьёв. - Саженцы привезли из Сибири к большой акции «Наш лес. Посади своё дерево», которая проходит сегодня в Московской области. 40% территории Московской области - это леса. Жители наших городов от мала до велика выходят и сажают деревья. Очень приятно, что такая традиция приживается. Раньше мы сажали преимущественно леса, потому что были вынуждены бороться с жуком-короедом. А сегодня это еще и общественные пространства: скверы, аллеи.

Сегодня саженцы высаживают на более чем 1200 площадок, на землях лесных хозяйств и муниципалитетов - в общей сложности 700 тысяч деревьев и кустарников.

- Люди откладывают свои дела, приходят и участвуют семьями, вместе с детьми - это очень добрая и правильная традиция, - отметил Андрей Воробьёв.