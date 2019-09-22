В «Лужниках» стартовал Московский марафон: в шапках, но бегут

Одни москвичи пишут посты в соцсетях об отоплении, а другие встали пораньше, достали шапки и участвуют в VII Московском марафоне. Забеги на 10 и 42,2 километра стартовали от «Лужников». Всем участникам выдали дождевики серебристого цвета. Бежать пришлось именно в дождь, а как только финишировали, то стало солнечно. Сами участники пишут о погоде довольно по-доброму: «мы счастливые, почти не замерзшие», «на удивление повезло с погодой — град начался после финиша». И это еще на термометре +6 градусов.

- И снова я занята своим любимым делом. Но сегодняшний забег особенный, потому что у меня День рождения, - сообщает в соцсетях участница Елизавета.

lizunechkaa И снова я занята любимым делом, на Московском Марафоне

- Добрый спортивные праздники пропускать нельзя. Еще одна ежегодная медалька в копилке и приятное времяпровождение с друзьями, - рассказывает юморист под ником svetlyi.

О МОСКОВСКОМ МАРАФОНЕ

Марафонская дистанция проходит по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцу, Крымскому мосту, Тверской улице и Театральному проезду, а также рядом с Кремлем.

svetlyi Добрые спортивные праздники пропускать нельзя!!

- Участниками самого крупного российского легкоатлетического старта станут около 30 000 любителей бега из 85 стран, - говорят в мэрии Москвы.

Можно пробежать 10 или 42,2 км. Также есть варианты корпоративной эстафеты, поучаствовать в заезде на хендбайках и гоночных колясках. На классическую марафонскую дистанцию — 42 километра 195 метров — собирались 10 000 человек (возможно, погода внесла корректировки). Памятные медали получат те, кто смогут преодолеть маршрут не больше чем за 6 часов. Так как дистанция большая, для спортсменов организовали пункты питания (вода, чай, бананы и апельсины).

- Победители корпоративной эстафеты получат переходящий кубок - на нем будут выгравированы имена всех бегунов сборной, которая финиширует быстрее остальных, - рассказали в мэрии Москвы.

ГДЕ МОЖНО ПОБОЛЕТЬ

Самые лучшие места возле станции метро «Парк культуры», на Фрунзенской набережной, на Чистопрудном и Цветном бульварах, на Лубянке, на Тверской улице и Охотном Ряду, на Пушкинской площади.

alla_poliakova Бежали в дождь, как только финишировали - стало солнечно

ВАЖНО

Перекрыты дороги

Часть улиц в центре перекрыли для комфортного передвижения спортсменов. До 17.00 нельзя будет проехать по Тверской улице от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд и от станции метро «Пушкинская» до Тверского бульвара.

ukhvatova Мой дебют Московский Марафон 2019

- Также перекроют 1-й Красногвардейский проезд, Новинский, Смоленский, Зубовский бульвары, Калужскую, Лубянскую, Новую и Старую площади, Театральный и Китайгородский проезды, Большой Каменный и Большой Устьинский мосты, а также Яузский, Покровский, Чистопрудный, Сретенский, Рождественский, Цветной, Петровский, Страстной и Тверской бульвары, - рассказали в информационном центре «Московского транспорта».