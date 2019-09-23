Столичные ломбарды: Взаймы могут дать миллион долларов, а клиенты приезжают на «Мерседесах»

Никогда не думал, что однажды стану клиентом такого заведения. Но после трех походов в столичную стоматологию шансы оказаться в ломбарде резко возрастают.

Несмотря на потертый вид, у таких контор обычно пафосные, а то и детские названия: «Золотая жила», «Остров сокровищ», «Серебряный сундучок», «Сказка», «Фунтик», «Червонец» и другие.

Хозяева моей точки не стали заморачиваться и назвали себя просто «Ломбард» (рядом со ст. м. «Ясенево»).

Внутри тесноватое помещение напоминало предбанник недорогой парикмахерской с потасканным кожаным диваном и стопкой газет. Охранник в форме заметно скучал.

Все просто. Протягиваешь оценщику свои драгоценности. Он их быстро рассматривает в ювелирную лупу, взвешивает и выкатывает цену. В моем случае пятиграммовое колечко 585-й пробы потянуло на 8,5 тысячи рублей. Даешь паспорт. Получаешь залоговый билет. И все. Можно бежать в кабак. Ну или опять на прием к стоматологу.

Если вы эти деньги возвращаете в течение двух недель, получаете вещицу обратно за ту же цену. Если нет, начинает капать пеня (0,39% от общей стоимости за каждый день).

Вообще в Москве сейчас 800 ломбардов. 90% из них - ювелирные.Фото: Павел КЛОКОВ

Впрочем, прейскурант и условия в разных ломбардах различаются.

Если указанные в вашем билете сроки вышли, а выкупить памятное украшение не на что, можно сделать перезалог. Оплатить то, что накапало, а основную сумму - потом.

Сразу на выходе я встретил брата по несчастью. Судя по виду, постоянный клиент. Помятое пальтишко. Хмурое лицо. И, словно атрибут бывалого заемщика, остатки вчерашнего перегара.

- Я, - говорит, - хожу сюда как к лучшему другу, который даст в долг без разговоров. Обычно дней пять недотягиваю до зарплаты.

Много ломбардов на старом Арбате.Фото: Павел КЛОКОВ

НИКАКИХ СПРАВОК - И ДЕНЬГИ В КАРМАНЕ

Вообще в Москве сейчас 800 ломбардов. 90% из них - ювелирные. Остальные наряду с драгоценностями принимают шубы, антиквариат, спортивный инвентарь. Или, например, автомобили.

Ломбардные займы пользуются популярностью из-за простоты оформления. Не надо никаких справок, как в банке. Все без проверок и поручителей. При этом условия щадящие. В том смысле, что вещь так или иначе можно вернуть («Нет денег сегодня - принесешь завтра»).

Это вам не старуха-процентщица, которой, как писал Достоевский в небезызвестном романе, «стоит только одним днем просрочить заклад - и пропала вещь». Много ломбардов на старом Арбате. Но еще больше откровенных скупщиков, которые дают деньги, но товар обратно не возвращают. Условия их бизнеса, кстати, с августа этого года ужесточили (см. «Официально»).

Захожу в первый попавшийся. И понимаю, что угодил в какой-то музей. На полках серебряные вазы и конфетницы, кубки, посуда, статуэтки Будды... И все это стоит десятки тысяч рублей (а что-то и сотни). Начал задавать вопросы. Оказалось, что это магазин. Просто название такое - «Ломбард».

Я в соседнюю дверь. Там в закутке оценщик. Без всяких бронированных стекол и охраны. Перед ним сидит женщина с каким-то декоративным канделябром в руках.

Оценщик несколько минут изучал вещь. Даже понюхал! И сообщил, что может дать за нее 35 тысяч рублей (как четыре моих колечка!). Женщина обещала подумать и ушла.

Антиквариат, иконы, часы, золото, фарфор, старинные книги и мебель. Все это потом реставрируется, приводится в товарный вид и перепродается втридорога.

Проходишь еще метров пятьдесят. И снова надпись «Ломбард». Видимо, какой-то элитный. Я заглянул на официальный сайт заведения. Пишут, что могут дать один миллион долларов (в день обращения!). Пеня - 6% в месяц. И оформление - 15 минут.

Секретарша с досадой меня осмотрела. Для них я жалкий оборванец. В джинсах за три тысячи рублей и старых кроссовках. Однако, когда я полез в карман, барышня затаила надежду. А вдруг я извлеку из него швейцарские часы? Или бриллиант. Но я достал удостоверение корреспондента.

И снова никаких интервью.

Можно добавить, что в Москве есть также ювелирки, которые не дают никакого залога и не выкупают золото, но зато могут его поменять. Даже если вашему кольцу сто лет и у него имеются сколы.

КЛИЕНТЫ ЛЮБЯТ СКАНДАЛИТЬ

Все-таки удалось пообщаться с одним из сотрудников действующего ломбарда (на анонимных условиях).

Закрытость своих коллег он объяснил тем, что они не хотят накликать проверяющих, от которых в последнее время и так деваться некуда. То какой-нибудь справки не хватает, то кассовый аппарат не тот, то условия хранения вещей не соответствуют. Раньше ломбарды могли заключить договор с клиентом и, пока тот собирал деньги, увеличить процентную ставку. А теперь каждую операцию контролирует Центробанк.

- Напоминает ситуацию с таксистами, - рассказывает сотрудник ломбарда. - Когда-то они сами назначали цену. Хочу, довезу до вокзала за тысячу рублей, а хочу, и за две. Теперь стоимость зафиксирована агрегатором. Тащат в ломбарды практически все что плохо лежит. Приходится объяснять, что серебро без пробы не принимаем. Как и медали, ордена, слитки.

А еще я оказался не прав, думая, что среди клиентов ломбардов в основном рабочий класс да выпивохи. Приезжают даже на «Мерседесах». Могут притащить сразу пятнадцать колец с камнями и уже через три дня выкупить назад. Определить, ворованный товар или нет, практически невозможно. Но тут уже подключаются полицейские. Их рейды по ломбардам носят регулярный характер.

Ну вот, например. Одно из последних сообщений МВД:

«На Арбате задержали подозреваемого в краже старинной керосиновой лампы. Им оказался 45-летний приезжий. Он сдал похищенный антиквариат в ломбард...»

Несмотря на потертый вид, у таких контор обычно пафосные, а то и детские названия: «Золотая жила», «Остров сокровищ», «Серебряный сундучок», «Сказка», «Фунтик», «Червонец» и другие.Фото: Павел КЛОКОВ

ВАЖНО

Если клиент впервые обращается в ломбард, лучше посмотреть в интернете его сайт. Там должна быть информация о постановке на учет в налоговом органе и госинспекции пробирного надзора. После этого надо зайти на сайт ЦБ и проверить наличие конторы в реестре ломбардов. Есть? Значит, он добросовестно сдает отчетность.

ОФИЦИАЛЬНО

Скупщики и кредиторы уходят в тень

- Нужно обязательно разграничивать такие понятия, как «ломбард» и «скупщик», - рассказала «КП» председатель правления Региональной ассоциации ломбардов (РАЛ) Людмила Грибок. - Под первым имеются в виду коммерческие организации, которые предоставляют клиентам краткосрочные займы и хранят их вещи (юрлицо). А скупщики - это те, кто их выкупает (ООО и ИП). В августе этого года подписан Закон о лицензировании скупочной деятельности. И теперь предприниматели, скупающие драгметаллы, должны иметь лицензию. К ломбардам это не относится. Их реестром у нас в стране заведует ЦБ РФ.

- А почему ломбардов в Москве все меньше?

- Не так давно в столице их насчитывалось около 1000, сейчас - не больше 800 (спад наблюдается по всей стране). Раньше им вообще жилось проще. Не было такого тотального контроля. Сейчас одна отчетность чего стоит (ежемесячно в ЦБ - о движении денежных средств, ежеквартально - о деятельности ломбарда и его руководящих органов). Кроме этого, ЦБ сильно ограничил процентную ставку в ломбарде. Ну и впереди еще большие ограничения. Некоторые ломбарды уходят в тень.

- Круглосуточный ломбард - это законно?

- Нет, он имеет право принимать имущество в залог с 8.00 до 20.00. Но, вероятно, скоро эту норму изменят и ломбарды смогут работать до 23.00 (проект изменений в Закон «О ломбардах» правительство РФ внесло в Госдуму). По 24 часа в сутки работают скупки и комиссионки, которые, кстати, под видом ломбарда могут выдавать займы.

- А если меня обманул оценщик...

- Можно пожаловаться в Роспотребнадзор или в Службу по защите прав потребителей ЦБ РФ.