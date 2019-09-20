Наше Подмосковье: Учеба высокого полета

Один год - и Сергей Воробьев сделал неплохой карьерный скачок в аэропорту «Шереметьево». Притом, что парню сейчас всего-то 20 лет. И он - студент четвертого курса колледжа «Подмосковье». Лобненский филиал учебного заведения уже несколько лет целенаправленно готовит специалистов для крупнейшего российского аэропорта.

- Сначала работал на регистрации, - рассказывает студент. - А через год мне предложили другую должность - ведущего специалиста, диспетчера по управлению ресурсами. Такому продвижению способствует учебная программа колледжа. Нас обучают по методике «Шереметьево», и практику мы все проходим в разных подразделениях аэропорта. То есть знаем его работу изнутри со всех сторон.

Будучи студентом, парень уже получает 60 тысяч рублей. Неплохо, согласитесь. Сергей - из самого первого набора студентов, который готовит спецов для «Шереметьево». Договор о сотрудничестве в сфере образования Московская область и крупнейшая аэрогавань России подписали в 2015 году. Этот проект называется «Верный курс». По учебным программам, разработанным под реальные кадровые запросы «Шереметьево», сейчас учатся 840 студентов. 640 из них (это около 70%) - по договорам о контрактно-целевой подготовке. Проще говоря, под реальные рабочие места. Вообще студенты колледжа уже со второго курса начинают проходить стажировку и практику непосредственно в «Шереметьево». (Это называется дуальным образованием. - Ред.) С третьего половина учащихся начинает трудиться на реальных рабочих местах, с зарплатой - все, как у взрослых.

«Подмосковье» - как раз тот пример, когда учебные заведения области сотрудничают с крупнейшими компаниями и готовят для них специалистов по самым разным направлениям. Такие отделения среди молодежи по-настоящему популярны. Не случайно по статистике больше половины выпускников 9-х классов школ Московской области поступают в колледжи, выбирая рабочие профессии и дальнейший трудовой путь. В Лобне с преподавателями и студентами пообщался губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Среди участников встречи была выпускница колледжа Кристина Кулагина, которая работает стюардессой в одной из крупных российских авиакомпаний.

- У нас очень хорошие наставники, - рассказывает девушка. - К нам, студентам, они, как к своим дочерям, относятся. Теперь я открываю для себя новые регионы России и страны, знакомлюсь с новыми людьми.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В этом учебном году колледж выпустит 150 специалистов для аэропорта. Цифра красивая. Но это далеко не предел. Вчера в «Шереметьево» состоялось открытие третьей по счету взлетно-посадочной полосы - в церемонии принял участие Андрей Воробьёв. С открытием новой полосы в ближайшем будущем появятся дополнительные рейсы, грузовые и пассажирские. Компании понадобятся новые сотрудники - набор студентов будут увеличивать.

- Аэропорт будет и дальше расширяться, - говорит Андрей Воробьёв. - Я очень надеюсь, что все выпускники найдут себя, реализуют, у них будет карьерный рост. Нам очень приятно, что вы выбрали этот колледж.

В "Шереметьеве" появилась третья взлетно-посадочная полоса. автор фото: Антон ЧЕРНОВ

Губернатор отметил, что Московская область будет продолжать модернизировать старые профтехучилища. И внедрять современные учебные программы, дающие возможность выпускникам с актуальным профильным образованием быстро находить работу.

- У нас в регионе вообще сейчас очень большой спрос на колледжи, - рассказал Андрей Воробьёв. - Сегодня наша задача сделать так, чтобы полученные студентами знания потом использовалась в реальной работе. Поэтому такие колледжи, как здесь, в Лобне, для нас стратегически важны.