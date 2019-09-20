2019-09-20T10:48:08+03:00
Общество

Наше Подмосковье: «Наш Лес» идет в парки и скверы

Традиционная экологическая акция, которая состоится 21 сентября, на этот раз сделает акцент на благоустройстве городов и поселков Московской области
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Семья Константина Косули из Мытищ в «лесной теме» с 2013 года. Именно тогда в Подмосковье начали проводить первые экологические акции по высадке лесов.

- В первый раз мы приехали на одну из лесных площадок с женой и дочками-школьницами, имея самые смутные представления о посадке деревьев, - рассказывает мужчина. - Просто хотели помочь, потому что видели, как из-за эпидемии жуков-короедов в лесах появляются проплешины на десятки гектаров. Теперь в нашей семье традиция - весной мы сажаем «Лес Победы», осенью - «Наш Лес». За эти пять с лишним лет у нас не получилось приехать всего один, кажется, раз. Больше всего радует, что наши дети принимают в этом самое активное участие. Бывало, мы с собой брали их друзей из школы.

Нынешняя акция «Наш Лес. Посади свое дерево» пройдет в ближайшую субботу, 21 сентября. Площадки, на которых будут высаживать деревья, традиционно находятся и на землях лесных хозяйств, и в населенных пунктах.

- Мы помним историю акции, которая связана с тем, что после пожаров 2010 года жук-короед уничтожил свыше 70 тысяч гектаров леса, - говорит губернатор Московской области Андрей Воробьёв. - Необходимо было исправлять эту ситуацию, и самый действенный способ - санитарные рубки. За это время было высажено очень много саженцев и сеянцев, в осенних акциях (с 2013 года. - Авт.) приняли участие около 2 миллионов человек. Теперь наша задача - сделать акценты на парках, скверах в городах.

В муниципалитетах под акцию подобрали более 1,2 тысячи участков общей площадью более 211 га. В эти выходные на них высадят свыше 68 тысяч деревьев и кустарников, садовые и декоративные культуры. Это будет сирень, липа, рябина, боярышник, жасмин, барбарис, яблони и так далее.

Параллельно в подмосковных лесах будут высаживать ели и сосны: 63 участка, 215 гектаров, 540 тысяч сеянцев.

Планируется, что в этот раз в акции «Наш Лес. Посади свое дерево» примут участие до 120 тысяч человек.

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