В "Лужниках" открыли 16-метровый скалодром на свежем воздухе

На территории Олимпийского комплекса "Лужники" начал работу скалолазный комплекс. Высота 16 метров. Всего шесть скалолазных стендов разного уровня сложности (для профессиональных спортсменов, так и для начинающих).

- Гостей парка ждут более 100 трасс разной сложности. Профессионалы точно оценят качество зацепок и уровень подготовленных трасс. С автоматическими страховками можно лазать без напарника, - рассказывают организаторы.

На базе скалодрома можно проводить фестивали и соревнования любого уровня.

Скалолазный комплекс состоит 100 трасс разной сложности.

ТТХ

- трудность подъема: 5ки- 7шт, 6а-10, 6б-11,6с-7,7а-6,7б-4,7с-2, 8а-3, 8б-1,

- высота - 16 метров,

- болдеринг: 40 + трасс.

О страховке

На скалодроме их несколько видов: верхняя, нижняя, автоматическая. У основания расположены мягкие маты.

Сервис

На территории возле скалодрома расположены удобные раздевалки и зона ресепшена. Недостающее снаряжение можно взять напрокат.

Важно

Дети от 5 до 18 лет допускаются только в присутствии родителей.

Где: ул. Лужники, 24. Ближайшая станция метро "Спортивная".

Когда: понедельник-пятница с 8.00 до 23.00, суббота-воскресенье с 10.00 до 23.00.

Стоимость: будни до 16.00 - 400 рублей, после 16.00 и в выходные - 600 рублей. Пробный подъем - 2000 рублей, персональная тренировка - 3 000 рублей. Абонементы: 10 посещений - 5 500 рублей, 15 - 7 800 рублей, 20 - 10 000 рублей.

Прокат снаряжения: скалолазные туфли - 250 рублей, страховочная система - 250 рублей, мешок с магнезией - 100 рублей, веревка - 200 рублей, страховочное устройство "Гри-гри" - 200 рублей, страховочное устройство "Корзинка" - 50 рублей, карабин - 50 рублей.