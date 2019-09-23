Станцию метро "Лефортово" БКЛ достроят в декабре 2019 года

Строительство станции "Лефортово" Большой кольцевой линии Московского метрополитена на финишной прямой. До конца года все работы будут завершены, а уже в начале 2020 года начнуться пуско-наладочные работы - запустят поезда без пассажиров. Об этом строители рассказали мэру Москвы Сергею Собянину, который 23 сентября посетил станцию "Лефортово".

- Станция находится на стыке двух крупнейших проектов города Москва в области метростроения - БКЛ с ее 33 станциями и Некрасовская ветка, часть которой мы запустили и она эксплуатируется, а вторая часть - от "Косино" до "Лефортово" составляет 15 км, - сказал Сергей Собянин.

23 сентября мэр Москвы Сергей Собянин посетил станцию "Лефортово".Фото: Алиса ТИТКО

В основном работы на станции "Лефортово" завершены, идут архитектурно-отделочные работы. Впереди еще монтаж и отладка оборудования, что тоже займет некоторое время. Но в целом – ждать начала движения поездов осталось недолго.

- По готовности станций "Авиамоторная" и "Лефортово" - выполнение строительно-монтажных работ завершено на 90%, мы приступили к архитектурно-отделочным работам. Продолжаются работы по монтажу инженерных работ, идет прокладка электрического кабеля и вентиляции. Должны завершить до конца октября. К пуску станции готовим в декабре этого года, - сказал Сергей Жуков, генеральный директор АО “Мосметрострой”.

Будущая станция "Лефортово" расположена в одноименном районе, в сквере у кинотеатра "Спутник", вблизи Солдатской и Наличной улиц. При отделке станции используют белый мрамор и светло-серый гранит.

- Интерьеры станции будут стилизованы под старинные гравюры ХVII–XVIII вв. Создадут монохромные тематические рисунки в кассовом зале и вестибюле. Источником вдохновения для архитекторов послужил Лефортовский дворец, расположенный на правом берегу реки Яузы. Здание в стиле эклектики с резными украшениями фасадов было построено по указу Петра I для адмирала Франца Лефорта в конце ХVII века, - рассказали задумку архитекторы.

В основном работы на станции "Лефортово" завершены, идут архитектурно-отделочные работы.Фото: Алиса ТИТКО

К тому же на стене вестибюля появится черно-белое декоративное панно с изображением здания дворца, отражающегося в водной глади реки Яузы.

На первых порах из "Лефортово" можно будет без пересадки доехать до "Некрасовки". А в дальнейшем строители замкнут Большое кольцо, и со станции "Лефортово" будет удобно добираться практически в любую точку города.

- От "Косино" до "Авиамоторной" ведутся работы по монтажу инженерных коммуникаций. Прокладку коммуникаций завершим в октябре, а к началу декабря - все работы. И приступим к пуско-наладочным работам, - рассказал Марс Газизуллин, генеральный директор АО "Мосинжпроект".

Строительство станции "Лефортово" Большой кольцевой линии Московского метрополитена на финишной прямой.Фото: Алиса ТИТКО

Конкретно

До конца 2019 года планируется завершить работы по следующим объектам:

1) Участок Некрасовской (Кожуховской) линии от станции "Косино" до станции "Авиамоторная" протяженностью 11,7 км (5 станций). Две станции участка будут пересадочными: "Нижегородская" с пересадкой на МЦК и "Авиамоторная" с пересадкой на одноименную станцию Калининско-Солнцевской линии метрополитена (переход будет построен в 2020 году).

2) Участок Большой кольцевой линии от "Авиамоторной" до "Лефортово" протяженностью 2,7 км. Участок будет примыкать к Некрасовской линии и улучшит транспортную доступность районов Соколиная гора и Лефортово.