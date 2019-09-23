2019-09-23T19:54:50+03:00
Общество

Музеи и храмы Серпухова стали частью межрегионального туристического маршрута «Живописный тур»

Из художественного музея, где хранятся уникальные работы Айвазовского, Шишкина и Васнецова, любители путешествий могут отправиться в усадьбу Поленово, а затем - в Тулу
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Задача проекта - напомнить людям, что достопримечательности и путешествия всегда доступныЗадача проекта - напомнить людям, что достопримечательности и путешествия всегда доступны
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Туристический рынок давно доказал, что будущее - за кластерами. Это когда человек едет за три девять земель не для того, чтобы посетить один-единственный музей, а потом несколько часов возвращаться назад. Интересней, если по соседству находятся еще несколько интересных объектов. В этом сезоне Московская область прокачала свою масштабную туристическую программу под названием «Лето в Подмосковье», где как раз точки были собраны в увлекательные маршруты по принципу «кластеров». А теперь пришло время и для подобных межрегиональных проектов. Первый подобный опыт - сотрудничество Подмосковья и Тульской области. Два региона представляют «Живописный тур».

- Задача проекта - напомнить людям, что достопримечательности и путешествия всегда доступны. Достаточно просто сесть в машину или в электричку, - рассказывает руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина. - Например, отправляясь в Серпухов, полезно вспомнить, что рядом есть замечательная усадьба Поленово, в которую обязательно нужно заехать, хотя бы на час.

Из художественного музея, где хранятся уникальные работы Айвазовского, Шишкина и Васнецова, любители путешествий могут отправиться в усадьбу Поленово, а затем - в Тулу

Из художественного музея, где хранятся уникальные работы Айвазовского, Шишкина и Васнецова, любители путешествий могут отправиться в усадьбу Поленово, а затем - в Тулу

Из Москвы можно добраться в Серпухов электричкой или машиной часа за полтора. А там - чудесный историко-художественный музей, который часто называют «подмосковной Третьяковкой». Удивительное для регионального музея дело - здесь собрана по-настоящему уникальная коллекция полотен великих русских живописцев, которой завидуют даже самые большие галереи страны. Известные вещи Айвазовского, Шишкина, Васнецова. Здесь же, в Серпухове, на днях открылся Музей печати - прекрасная экспозиция, посвященная развитию типографского дела, начиная с 19 века. А еще в Серпухове есть красивые храмы и монастыри.

После осмотра достопримечательностей отсюда можно добраться до усадьбы Поленово, дом-музей Василия Поленова. Круглый год туда ездят автобусы, а в теплое время, когда есть навигация, особый шик - прокатится по Оке до усадьбы на теплоходе!

А уж после Поленово сам бог велел в Тулу. В город, где не только пряники и самовары, но и чудесный кремль, и множество интересных музеев.

- Взаимодействие между регионами не должно ограничиться запуском одного туристического маршрута, - говорит председатель Комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина. - В планах - совместное продвижение, единые рекламные кампании, формирование совместного информационного пространства для туристов и создание систем лояльности.

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