Три главных вопроса о новых станциях и линиях

Зачем строят?

Сегодня в Москве живут уже более 10 миллионов человек. И с каждым годом цифра увеличивается. При этом основные столичные дороги загружены, ведь автомобилей меньше не становится. Скорее наоборот. Для большинства москвичей выход один - в метро! Ежедневно на подземных маршрутах ездят около 9 миллионов пассажиров. Многие линии метро давно работают с нагрузкой. Поэтому в Москве выполняется беспрецедентная по своим масштабам программа строительства метро. К 2024 году длина линий столичного метрополитена составит примерно 570 километров. Большое кольцо, дополнительные линии и станции перераспределят потоки не только в самом метро, но и в общественном наземном транспорте, а также ускорят автомагистрали.

Важно, что для девяти из десяти москвичей метро окажется в шаговой доступности. А значит, жители сэкономят не меньше 15 - 20 минут на поездках по городу. К тому же соседство с метро влияет на цену недвижимости. По подсчетам экспертов, с появлением метро в районе жилье вырастает в цене минимум на 15 - 20%.

Как это делают?

Строительство метро условно можно поделить на шесть основных этапов:

- Выбор места. Прежде всего стараются проложить линии в отдаленные районы города. При этом учитывается, сколько там жителей, есть ли офисы, насколько сильно заселены соседние районы. Нередко станцию строят там, где движение машин наиболее плотное.

- Инженерные изыскания. Сюда входит сбор сведений, необходимых для дальнейшей разработки технико-экономического обоснования проекта и рабочей документации на строительство. При необходимости также проводятся геологические, геодезические, экологические и другие изыскания.

- Проектирование. Специалисты уточняют глубину заложения метро, типы конструкций и способ проходки подземных тоннелей, составляют проектно-сметную документацию. В проекте все учитывается таким образом, чтобы от стройки не пострадали архитектурные памятники, здания на поверхности, парки и скверы. При этом не должны завышаться затраты из бюджета.

- Строительство. Это может быть как закрытый способ - так возводятся, например, линии глубокого заложения, без выхода на поверхность, так и открытый - тоннели и станции строят в разрытых траншеях и котлованах, а потом засыпают грунтом. Такими бывают станции мелкого заложения. Современные метростроевцы используют тоннелепроходческие щиты, инновационные инструменты - алмазные рабочие сверла, фрезы и жала.

- Монтаж инженерной начинки и эскалаторов. Вместе с прокладкой тоннеля одновременно строят и саму станцию с переходами, коммуникациями и эскалаторами. Все новые станции оснащаются также лифтами для инвалидов и мам с колясками.

- Внутреннее оформление. Для станций разрабатываются типовые проекты. При глубоком заложении они бывают двух видов - колонные и пилонные. При мелком заложении - трех видов: сводчатая, с открытой, без колонн, платформой; двухпролетная с колоннами посередине платформы; трехпролетная. Несмотря на это, для каждой из них выбирают особенную архитектуру и дизайн.

Станцию «Филатов Луг», открывшуюся этим летом, пассажиры назвали одной из самых красивых в столичном метро.

Кто строит?

Сегодня на строительстве метро в Москве заняты около 50 тысяч человек. Современный метрополитен возводят лучшие специалисты с учетом опыта мастеров школы советского метростроения. Подрядчиков город определяет на торгах, отбирая самые профессиональные команды. Эти крупнейшие предприятия зарекомендовали себя в горнопроходческих работах, используют современную технику, инновационные технологии и материалы. Среди них есть как отечественные, так и зарубежные компании.

Сегодня столичная подземка - это:

- 455 км - общая длина линий

- 263 станции (с МЦК)

- 74 пересадочные станции

- 20 электродепо

- 8,3 - 9 млн пассажиров ежедневно

С 2011 года по июнь 2019 года открылись:

- 101 км новых линий

- 50 новых станций

- 10 электродепо, из них 5 - новых, 2 - расширенных и 3 - реконструируемых

- 3 вестибюля (второй вестибюль на станциях «Марьина Роща», «Международная», «Петровско-Разумовская»)

С июля 2019 года по 2023 год будет построено:

- 119 км новых линий метро

- 47 новых станций

- 5 электродепо, из них 4 - новых и 1 - реконструируемое

По данным Департамента строительства Москвы на сентябрь 2019 г.

Руководитель Департамента строительства столицы Андрей БОЧКАРЕВ:

Москва переживает расцвет по темпам строительства метро

По решению мэра Москвы Сергея Собянина реализуется масштабная программа по развитию столичного метрополитена.

- То, чего не могли достичь десятилетиями, происходит за годы. Мы проводим кропотливую и многоступенчатую работу - от анализа территории, геодезической разведки до монтажа инженерных коммуникаций и архитектурного оформления станционных комплексов, чтобы московская подземка соответствовала статусу самого удобного вида транспорта в мире.

Рассчитываем, что к 2024 году длина линий столичного метро превысит 570 километров. Это больше чем пять МКАД, это расстояние между Москвой и Великим Новгородом или Витебском.

Нагрузка на метро увеличивается. Приблизительно подземка перевозит в год количество людей, равное всему населению Китая или шестой части мира. Мы строим стратегический объект, перед нами большая цель - сделать метро доступным для абсолютного большинства москвичей, сэкономить время в дороге, на некоторых маршрутах, в несколько раз.

Особое внимание мы уделяем прокладке линий в периферийных районах, в том числе в Новой Москве. На юго-востоке столицы москвичи ждут открытия участка «Нижегородская» - «Некрасовка» Некрасовской линии. Уже стартовала разработка проекта Бирюлевской линии. В 2022 году можно будет доехать в подземке до аэропорта «Внуково».

Полагаем, что кардинально ускорит перемещение по Москве Большая кольцевая линия. Это 70 километров пути и 31 станция. Благодаря новой кольцевой москвичи смогут доезжать до нужного места, минуя центр города.

Мы используем проверенные технологии, в которых гармонично сочетаются между собой и традиции прошлого, и хорошо зарекомендовавшие себя инновации. Высокая скорость строительства, которую поддерживаем, повысила престиж нашей профессии, спрос на мастерство ее представителей. Мы отвечаем темпам Москвы, которая развивается все быстрее.

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Большая кольцевая линия стала самым масштабным проектом столицы.

Новое метрокольцо Москвы соединит все радиальные линии. На Большой кольцевой линии (БКЛ) длиной около 70 километров разместится 31 станция. На большинстве из них откроются пересадки на действующие станции подземки, МЦК, железную дорогу и Московские центральные диаметры (МЦД). Напомним, шесть станций БКЛ запустили в прошлом году. Сейчас на всех участках линии идет строительство. При этом готово уже 70 процентов тоннелей. В Департаменте строительства Москвы рассказали, что сейчас происходит на площадках Большого кольца. (Читать далее)