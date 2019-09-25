Такого в метро мы еще не видели:Щит-гигант, двухпутные тоннели и обновленная Каховская

Новое метрокольцо Москвы соединит все радиальные линии. На Большой кольцевой линии (БКЛ) длиной около 70 километров разместится 31 станция. На большинстве из них откроются пересадки на действующие станции подземки, МЦК, железную дорогу и Московские центральные диаметры (МЦД). Напомним, шесть станций БКЛ запустили в прошлом году. Сейчас на всех участках линии идет строительство. При этом готово уже 70 процентов тоннелей. В Департаменте строительства Москвы рассказали, что сейчас происходит на площадках Большого кольца.

СТРОЙКА УСКОРЯЕТСЯ

На западном участке БКЛ началось строительство двухпутного тоннеля между станциями «Карамышевская» и «Мневники». По такой технологии стройка идет быстрее и снижается стоимость работ. Потом на обслуживание одного двухпутного тоннеля также нужно меньше денег, чем на два однопутных, поскольку уменьшаются расходы на освещение, связь.

«Самый сложный транспортный проект Москвы - это Большая кольцевая линия, - сказал мэр Сергей Собянин. - И не только Москвы - это сложнейший транспортный проект в мире. При проходке тоннелей используются самые разные технологии - десятиметровые, шестиметровые щиты, ну а ряд участков приходится делать практически вручную отбойными молотками - старые технологии мало уже где применяются. Все это происходит на большой глубине и рядом с действующими станциями и линиями метрополитена, по-другому не получается».

В прежние времена в столичном метро строили частично двухпутные тоннели. Но технологии развиваются, и теперь благодаря мощным

проходческим щитам возводить такие сооружения стало проще. В ближайшие годы полностью двухпутные тоннели появятся на двух участках БКЛ - от станции «Мневники» до станции «Аминьевское шоссе» и от станции «Каширская» до станции «Текстильщики».

ПОДЗЕМНУЮ ДОРОГУ ПРОЛОЖИТ «ЛИЛИЯ»

Щит-гигант диаметром 10 метров размером с трехэтажный дом и с нежным женским именем «Лилия» построит двухпутный тоннель от «Карамышевской» до «Мневников». Раньше именно этот щит проложил два участка Некрасовской линии метро - между «Окской» и «Юго-Восточной» длиной 2,6 километра и между «Юго-Восточной» и «Косино» длиной 1,16 километра.

Теперь «Лилия» преодолеет 968 метров на глубине порядка 30 метров. Через несколько месяцев доберется до котлована строящейся станции «Мневники». Затем щит построит тоннель длиной 2,2 километра до «Можайской». Супертехника работает, словно мясорубка, - перемалывает породу и скидывает ее на ленту конвейера для вывоза грунта. Проходка тоннеля проводится со скоростью 10 - 15 метров в сутки.

УДОБНЫХ ПЕРЕСАДОК СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Со станций БКЛ в будущем можно будет сделать 23 пересадки на другие линии метро. Москвичам станет проще и быстрее ездить по городу. Крупнейшими транспортно-пересадочными узлами БКЛ станут «Деловой центр», «Савеловская», «Рязанская», «Аминьевское шоссе».

«При строительстве Большой кольцевой линии закладывается техническая возможность присоединения новых радиусов метро - Рублево-Архангельской линии, Коммунарской линии и линии в Бирюлеве, - сказал руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. - При этом появятся поперечные связи между многими районами Москвы. По некоторым направлениям в два-три раза уменьшится время движения в пути».

По его словам, полностью работы на БКЛ планируется завершить в 2023 году.

НА «АВИАМОТОРНОЙ» СТАВЯТ ЭСКАЛАТОРЫ

Одной из связок БКЛ с действующей линией метро станет участок со строящимися сейчас станциями «Авиамоторная» и «Лефортово». До полного ввода БКЛ эти станции будут эксплуатироваться как часть Некрасовской линии, связывающей центральные и юго-восточные районы города.

Эти станции планируют построить до конца 2019 года. К тому времени завершатся строительные работы и пуско-наладка оборудования. Сейчас здесь началась архитектурная отделка, а также идет монтаж подъемников. К примеру, в южном вестибюле «Авиамоторной» уже смонтировали трехленточные эскалаторы - механизмы, разделенные на три части, длиной более десяти метров.

САМУЮ КОРОТКУЮ ВЕТКУ ПЕРЕЗАГРУЗЯТ

В Большое кольцо метро будет интегрирована уже действующая линия метро - Каховская. Сейчас самую короткую ветку столичной подземки реконструируют. Чтобы запустить ее в составе БКЛ, нужно полностью заменить все рельсы, оборудование, отремонтировать платформы. Здесь уже убрали облицовку стен, колонн и гранитных полов. Во время реконструкции строители возведут дополнительный переход со станции «Каховская» на «Севастопольскую».

Длина Каховской линии - 3,3 километра. В состав этой ветки входят три станции: «Каширская», «Варшавская» и «Каховская».

Напомним, с 30 марта 2019 года закрыта станция метро «Каховская». Поезда курсируют только между «Варшавской» и «Каширской». От «Каховской» до «Варшавской» можно доехать на наземном транспорте.

Сергей Собянин, мэр Москвы:

Столичный транспорт становится одним из лучших в мире

Большая кольцевая линия метро призвана снизить нагрузку на метрополитен в целом. Если Московское центральное кольцо смогло разгрузить центральные станции на 10 - 15%, то БКЛ даст еще больший результат - она снимет нагрузку с головных участков метро по всей Москве. Сейчас БКЛ является центральным проектом создания мощного рельсового транспорта, включая радиальные направления метро, МЦК и Московские центральные диаметры. Эти проекты позволят сделать московский транспорт одним из лучших и логичных в мире. Мы не должны упускать такой шанс.

Андрей Бочкарев, руководитель Департамента строительства Москвы:

Механизированные комплексы работают на трех линиях подземки

- У столичных строительных организаций насчитывается около 30 тоннелепроходческих щитов, 17 из которых - в работе. 14 машин работают на Большой кольцевой, еще две ведут проходку на Калининско-Солнцевской линии, и один щит прокладывает тоннели Люблинско-Дмитровской линии.

С начала года с помощью тоннелепроходческих механизированных комплексов строители построили 27,4 километра тоннелей метро.

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