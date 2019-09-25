Метропоезда поедут в Бирюлево, Троицк и аэропорт «Внуково»

Подземных и наземных скоростных маршрутов в Москве становится больше. В ближайшие четыре года в столице построят почти 50 станций метро. Кроме Большой кольцевой линии, готовятся к запуску и другие ветки.

«К 2023 году основной массив программы строительства метро мы сумеем реализовать, хотя это, конечно, сверхамбициозная задача, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин. - С учетом центральных диаметров, МЦК, подземного метро всего в системе метрополитена будет около тысячи километров. А мы начинали с 300».

По его словам, в столице создается мощный рельсовый транспорт. «Реализация этих проектов может действительно сделать московский общественный транспорт одним из лучших в мире. Такой шанс у нас сегодня есть, и мы должны его полностью реализовать», - подчеркнул мэр.

Мы узнали, куда еще поедут метропоезда уже в ближайшее время.

НОВАЯ МОСКВА СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

Коммунарская линия пойдет от станции «Севастопольский проспект» до Троицка в Новой Москве.

«На ней разместят 16 станций, - сообщил руководитель Департамента строительства столицы Андрей Бочкарев. - Она будет связана пересадками с тремя другими линиями столичной подземки и Московским центральным кольцом».

Этот маршрут возводят несколькими участками. Сейчас метростроевцы работают на семи станциях от «Улицы Новаторов» до «Коммунарки». К примеру, ограждающие конструкции котлованов ставят на «Улице Новаторов» и «Университете Дружбы народов». А на «Столбово» и «Коммунарке» уже строят основные конструкции. Кроме того, подготовительные работы с выносом инженерных коммуникаций проводятся на площадках станций «Улица Генерала Тюленева», «Славянский мир» и «Мамыри».

«Мэр Сергей Собянин отмечал, что Коммунарская линия фактически станет дублером южных участков Сокольнической и Калужско-Рижской веток, разгрузив их, - сказал Андрей Бочкарев. - Особенно выиграют пассажиры оранжевой линии, так как станция «Теплый Стан» перестанет быть главным пересадочным узлом на метро для жителей Новой Москвы».

Длина маршрута: более 30 километров.

Когда откроют: в 2023 году.

В ближайшие годы в столице появится около тысячи километров рельсового транспорта.

СЭКОНОМИМ В ПУТИ ДО 30 МИНУТ

Среди новых линий, пожалуй, одной из долгожданных стала Бирюлевская. Для нее уже начинают разработку проекта планировки. Маршрут проложат от строящейся станции «Кленовый бульвар» БКЛ через районы Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное в Новую Москву. На первом участке примерно в 25 километров появятся девять станций и электродепо. А всего на этой линии планируется разместить 17 станций.

Скоростная дорога поможет быстрее и комфортнее ездить по городу жителям районов Нагатинский Затон, Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное, Южное Бутово и поселений Новой Москвы. Для них, например, время поездки сократится на 20 - 30 минут. Помимо этого, разгрузятся и уже действующие ветки метро - Серпуховско-Тимирязевская и Замоскворецкая. А на дорогах рядом с Бирюлевской линией станет свободнее и водители меньше будут стоять в пробках.

Длина маршрута: 43 километра.

Когда откроют: ориентировочно после 2025 года.

НЕКРАСОВСКАЯ ЛИНИЯ - НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

На Некрасовской линии первый участок - от «Косино» до «Некрасовки» - открыли 3 июня этого года. На маршруте в 7,9 километра уже работают четыре станции. Второй участок - от «Нижегородской» до «Косино» (четыре станции, 8,6 километра) - уже выходит на финишную прямую. Основные строительные работы планируется завершить в этом году. Станция «Авиамоторная» Большого кольца будет эксплуатироваться как часть Некрасовской линии до ввода БКЛ. Поезда поедут от станции «Авиамоторная» на шоссе Энтузиастов до станции «Нижегородская» в начале Рязанского проспекта, потом - вдоль Рязанского проспекта и вый-дут за МКАД в районы Жулебино, Косино-Ухтомский и Некрасовка.

С этой линией будет связан крупнейший транспортно-пересадочный узел Москвы и Европы - ТПУ «Рязанская». В него входит станция метро «Нижегородская». В одной точке здесь сходятся Некрасовская и Большая кольцевая линии метро, МЦК и Горьковское направление железной дороги. В этом месте ожидается гигантский поток пассажиров - до 400 тысяч человек в сутки.

Длина маршрута: 19,6 километра.

Когда откроют: в конце 2019 - начале 2020 года.

АВИАПАССАЖИРОВ ДОСТАВЯТ К ТЕРМИНАЛУ

В этом году начнется строительство на участке Калининско-Солнцевской линии от станции «Рассказовка» до аэропорта «Внуково» с двумя станциями - «Пыхтино» и «Внуково». Как сообщил Андрей Бочкарев, все работы планируется завершить в ближайшие два-три года.

Напомним, решение о продлении желтой ветки принял мэр Москвы Сергей Собянин в 2017 году. Маршрут полностью впишут в инфраструктуру аэропорта. Метро пройдет вдоль трассы «Аэроэкспресса» мимо поселка Внуково, а также вдоль Боровского шоссе. Станция «Внуково» будет наземной и разместится недалеко от паркингов аэропорта.

Длина маршрута: 5,2 километра.

Когда откроют: в 2022 году.

Цифры

На 45% выросла с 2011 года длина линий московской подземки.

Более 4 миллионов москвичей получили метро в шаговой доступности.

С начала 2019 года столичный метрополитен перевез более 1,2 млрд человек.

Это на 25 млн больше, чем за те же месяцы прошлого года.

По данным правительства Москвы.

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Большая кольцевая линия стала самым масштабным проектом столицы.

Новое метрокольцо Москвы соединит все радиальные линии. На Большой кольцевой линии (БКЛ) длиной около 70 километров разместится 31 станция. На большинстве из них откроются пересадки на действующие станции подземки, МЦК, железную дорогу и Московские центральные диаметры (МЦД). Напомним, шесть станций БКЛ запустили в прошлом году. Сейчас на всех участках линии идет строительство. При этом готово уже 70 процентов тоннелей. В Департаменте строительства Москвы рассказали, что сейчас происходит на площадках Большого кольца. (Читать далее)