«Можайская» соединит сразу три линии метро, а «Физтех» выйдет за МКАД

Московское метро растет. До конца 2023 года откроются почти 50 дополнительных станций. Каждая из них отличается не только дизайном, но и разными особенностями проекта. Для строителей одни участки становятся технически сложными, на других вообще приходится что-то делать впервые. Таким, например, получился участок Сокольнической линии от «Саларьево» до «Коммунарки». Его открыли в июне этого года.

«Сама технология этой ветки уникальна, - отметил мэр Москвы Сергей Собянин. - Уникальна потому, что в створе магистралей первого класса проложили метро. Такого опыта в Москве не было. Тем не менее мы построили этот участок за рекордно короткие сроки, то есть почти за два года, такой объем: магистрали, путепроводы, тоннели, метро… Весь этот проект в значительной степени преобразил Новую Москву».

В Департаменте строительства столицы рассказали, чем еще интересны некоторые из будущих станций метро.

НАПРАВО ПОЙДЕШЬ - В ФИЛИ ПОПАДЕШЬ, НАЛЕВО - В ИЗМАЙЛОВО

На станции «Можайская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро северный наземный вестибюль соединит к 2021 году сразу три линии подземки. Как сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, в нем будут также обустроены выходы к станциям «Кунцевская» Филевской и Арбатско-Покровской линий.

По его словам, второй вестибюль станции «Можайская» будет подземным. Из него пассажиры выйдут к улице Ивана Франко и платформе Кунцево 1 Смоленского направления железной дороги. Сейчас на стройплощадке «Можайской» возводятся ограждающие конструкции будущей станции и вынимается грунт из котлована.

«Мэр Сергей Собянин отмечал, что Большая кольцевая линия - самый сложный транспортный проект Москвы. При проходке тоннелей используются щиты разного диаметра - 6 и 10 метров, ряд участков глубокого заложения приходится строить практически вручную отбойными молотками», - сказал Андрей Бочкарев.

ТОННЕЛЬ СПРЯЧУТ ПОД ПРОСПЕКТАМИ

Участок БКЛ от «Проспекта Вернадского» до «Улицы Новаторов» пройдет под станцией «Проспект Вернадского» Сокольнической линии и двумя проспектами - Вернадского и Ленинским. Тоннелепроходческому комплексу «Галина» предстоит пройти 1,2 километра на глубине 20 метров. Напомним, раньше этот щит проложил тоннель между станциями БКЛ «Проспект Вернадского» и «Мичуринский проспект». Кстати, «Галина» - один из пяти тоннелепроходческих комплексов китайской корпорации CRCC, которая строит юго-западный участок Большой кольцевой линии.

ПРОХОДЧЕСКИЕ ЩИТЫ ВЕЗУТ С ВОСТОКА

Специалисты компании CRCC (China Railway Construction Corporation - Китайская железнодорожная строительная корпорация) строят и еще один участок Большого метрокольца. Им предстоит проложить тоннели на восточном отрезке БКЛ от «Нагатинского Затона» до «Каширской». Напомним, китайская компания уже работает на станциях «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского», а также прокладывает тоннели между ними на юго-западном участке БКЛ. Свои проходческие щиты зарубежные специалисты везут из Китая. При этом они учли погодные условия Московского региона и создали специальный усовершенствованный двигатель для всех щитов. Работы на восточном участке БКЛ планируется развернуть в конце этого года и закончить в начале 2021 года.

ПОДЗЕМКА ПРИДЕТ К ФИЗИКАМ И ЛИРИКАМ

Москва давно вышла за Московскую кольцевую автодорогу. А первая станция метро за ее пределами открылась только в 2002 году. Сейчас таких станций уже более 20. В скором времени к ним прибавится еще одна - «Физтех» на Люблинско-Дмитровской линии. Ее разместят около строящегося комплекса Московского физико-технического института (МФТИ) в поселке Северный.

Этим летом строители уже приступили к продлению салатовой ветки. Они прокладывают тоннель длиной 2,3 километра до станции «Лианозово», неподалеку от одноименной платформы Савеловского направления железной дороги. Всего на новом отрезке разместят три станции - «Улица 800-летия Москвы», «Лианозово» и «Физтех».

Продление Люблинско-Дмитровской линии улучшит экологическую ситуацию на 15 - 20% за счет разгрузки Дмитровского шоссе, Широкой и Череповецкой улиц. А жители поселка Северный смогут быстрее ездить по городу.

ДЛИННЫЙ ЭСКАЛАТОР

Одна из необычных по своему дизайну станций БКЛ - «Шереметьевская» - стала еще и одной из самых сложных по технологии строительства. Напомним, по проекту колонны на платформах будут напоминать пузатые фарфоровые чайники. А сама станция разместится на глубине 70 метров. Она будет одной из самых глубоких в столичной подземке. В районе будущей станции уже провели переустройство инженерных сетей, также идет проходка тоннелей и строительство эскалаторного тоннеля. Кстати, это самый длинный эскалатор московского метро - 131 метр. Он получится на несколько метров длиннее эскалатора «Парка Победы» - самой глубокой станции городского метрополитена.

«Шереметьевская» станет пересадочной на станцию «Марьина Роща» Люблинско-Дмитровской линии. Открытие уникальной станции планируется в 2022 году.

Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы:

- Сейчас полным ходом строится станция «Лефортово». Сама по себе она не будет пересадочной и загруженной, тем не менее она связана с двумя крупнейшими проектами Москвы в области метростроения. Первый - это БКЛ с ее 31 станцией и Некрасовская ветка, часть которой мы открыли. И вторая часть этой ветки - от «Косино» до «Лефортово» - составляет 15 километров. Это гигантский проект.

Андрей БОЧКАРЕВ, руководитель Департамента строительства Москвы:

Переходы откроются на трех станциях салатовой ветки

- На Люблинско-Дмитровской линии метро увеличится количество пересадок. После ввода БКЛ и станции «Суворовская» на Кольцевой линии их число достигнет 10. Сейчас на салатовой ветке пересадками связаны только семь станций. В ближайшем будущем переходы появятся и на станциях «Марьина Роща», «Печатники» и «Достоевская» Люблинско-Дмитровской линии.

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