Сергей Собянин на XXIII конгрессе ИНТОСАИ: Безработица в Москве составляет всего 0,5%

Москва в эти дни находится в центре внимания аудиторов всего мира — в столичном Манеже проходит XXIII международный конгресс организации ИНТОСАИ, который объединяет счетные палаты из 194 стран. Участником конгресса 25 сентября стал мэр Москвы Сергей Собянин, который рассказал о внедрении в столице информационных технологий.

- У государства всегда есть желание централизовать все процессы. И многие считают, что информационная система сама по себе приносит колоссальный эффект, но у таких подходов есть минусы. Информационные технологии начинают диктовать управление на всех уровнях, убивая самостоятельное принятие решения, мотивации, новации.

Всегда нужно иметь в виду, на мой взгляд, первичное - целеполагание, технологии управления, а потом переход в цифру. Москва является мировым лидером в области электронных государственных услуг, но если бы мы начали цифровизацию процесса, накладывая ее на старые регламенты, то пришлось бы все это изменить - взаимодействие, отказ от дополнительных справок, заявлений, - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Сергей Собянин рассказал, что сейчас москвичи не тратят недели на получение документов, они тратят минуты, не выходя из дома, или в ближайшем многофункциональном центре.

- Те страны, которые являются передовыми в области научного прогресса и технологий, самые богатые, и те, которые отстают - самые бедные. Так всегда было. И информационные технологии - это из этой же области, может даже большей степени. Стоимость автомобиля в значительной части сейчас формируется по информационным технологиям. Автомобиль просто не сможет выехать из гаража, если его лишить информационной начинки. И будет неважно, где сделаны для него колеса, важно - какие технологии создаются, - отметил Сергей Собянин.

Мэр Москвы поделился, как в российской столице внедряются информационные технологии в здравоохранении, как развивается система электронного образования. Сергей Собянин напомнил, что в Москве школьники, педагоги имеют доступ к "Московской электронной школе", они могут открыть качественные уроки от лучших педагогов столицы. А последний год электронный доступ получили не только школы России, но весь мир, что дает равный доступ к качественному образованию.

Отвечая на вопрос о безработице в Москве, мэр города сказал, что она составляет всего 0,5% и привел статистику - около 1,5 млн новых рабочих мест было создано только за последний год.

Участники конгресса так же будут обсуждать роль аудита в достижении целей развития.

КСТАТИ

Россия в этом году приняля председательство в этой организации, а глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин стал ее президентом на следующие три года.

Об организации ИНТОСАИ ИНТОСАИ является неправительственной организацией, которая объединяет высшие органы финансового контроля стран ООН. Основана в 1953 году. Одной из задач организации является анализ практики финансового контроля (аудита) членов организации и формирование стандартов, описывающих должное положение дел. Конгресс проводят один раз в три года. В нем принимают участие экономисты, эксперты в области государственного управления и социальной сферы, представители ООН, Всемирного банка и другие представители.