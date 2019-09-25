Собянин о назначении Кудрина президентом ИНТОСАИ: При его правлении наша страна смогла пережить экономические кризисы

В столичном Манеже проходит XXIII международный конгресс организации ИНТОСАИ, который объединяет счетные палаты из 194 стран. Участников 25 сентября поприветствовал президент России Владимир Путин, который напомнил об идеи создания открытого международного банка данных с лучшими практиками и проектами развития в экономической сфере.

- Мы видим, как в мире стремительно растут объемы информации в экономике, финансах, социальной и других областях. Очевидно, что тот, кто сумеет точно и оперативно обрабатывать эти массивы данных, сможет найти самые оптимальные, наилучшие решения для государственного управления на всех уровнях. Нацелить их на запросы, проблемы конкретного человека. Наряду с принципиально новыми технологическими возможностями важен постоянный рост профессионального уровня аудиторов, их компентенция, - сказал Владимир Путин.

Также президент России вернулся к идее, озвученной во время Международного экономического форума в Санкт-Петербурге. Речь о создании открытого международного банка данных с лучшими практиками, успешными кейсами, проектами развития в экономической, социальной сферы, в области бюджетной политики.

Россия в этом году приняла председательство в организации ИНТОСАИ, а глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин стал ее президентом на следующие три года. С новым постом с трибуны конгресса его поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Считаю, что он это заслужил. Знаю Алексея Леонидовича давно. В свое время он был признан лучшим министром финансов в мире. Под его руководством была создана лучшая налоговая система. При его правлении наша страна смогла пережить очень серьезные экономические кризисы, выйти из них практически безболезнено, - сказал Сергей Собянин.

Мэр города сказал, что многократно обсуждал с Алексеем Кудриным, как должен развиваться аудиторский контроль. Речь велась о том, что нужно уделять внимание эффективности расходования финансовых и кадровых ресурсов по достижению национальных целей.

- А как это сделать? Этот вопрос стоит перед каждой счетной палатой, перед каждым аудитором. Как можно посчитать вложения в развитие транспортной инфраструктуры? Можно посчитать количество денег, потраченных на строительство дорог, вагонов, автобусов. А можно посчитать сэкономленное время в поездках, посчитать конкурентность региона, привлечение инвестиций. Как оценить вложения в образование? Можно посчитать вложенные средства или качество образования на каждый вложенный государством рубль, как используется кадровый потенциал, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр столицы напомнил, что в Москве проживает около 12,5 млн человек, в московской агломерации - около 20 млн. И именно Москва является локомотивом развития страны, новых технологий и новой экономики.