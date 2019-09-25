В московском метро опровергли возгорание поезда на станции «Динамо»: Это была обкатка нового состава

Пассажиры станции метро «Динамо» Замоскворецкой линии вечером 25 сентября стояли на перроне, подъехал очередной поезд, но двери не открылись, а из первых вагонов пошел дым.

- На станции Московского метрополитена «Динамо» произошло задымление электропоезда. Стоим. Все, как в молоке. На место пришли сотрудники полиции. Я вышла на всякий случай из станции, что было дальше – не знаю, - рассказала очевидец Марьяна.

А дальше состав убрали с линии и перегнали в депо. Новый поезд «Москва» уже передали специалистам компании-производителя для детального разбора под контролем представителей метро.

- Пассажиров в составе не было и никакой угрозы для безопасности остальных пассажиров метро также не было. Состав незамедлительно убрали с линии, однако интервалы были временно увеличены, - рассказали в пресс-службе Московского метрополитена.

Позже сотрудники метро объяснили, что на северном участке Замоскворецкой линии обкатывали новый состав, не принятый метрополитеном.

- У него была выявлена техническая неисправность. Никакого возгорания не было, - опровергли сообщения в соцсетях в Московском метрополитене.

В настоящее время поезда на Замоскворецкой линии метро ходят в штатном режиме.

КСТАТИ

В метрополитене довольно часто выпускают на обкатку пустые поезда «Москва». Стоит напомнить, что на линиях постепенно меняют устаревшие модели поездов. Современные составы «Москва» уже курсируют по Сокольнической, Филевской, Солнцевской, Таганско-Краснопресненской, Некрасовской, Калужско-Рижской и Большой кольцевой линиям.

До конца этого года на линии выйдут обновленные модели «Москва-2019», всего их обещают 39 штук. В сравнении с обычной «Москвой» они более плавно тормозят, у них намного больше сервисов в салоне (добавлены электронные табло, новые поручни и сидения).