Опыт ювелирной компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» нашел признание за границей

С целью оптимизации производства и логистики специалистами производства была проделана огромная работа по объединению огромного 25-летнего опыта по производства ювелирных украшений в единую систему стандартов качества, получившую название — Код ЭПЛ.

Код ЭПЛ позволил сертифицировать лучшие производственные мощности и специалистов ювелирного и гранильного дела, а также специалистов отбора сырья.

Это позволило задействовать местные производственные мощности, удовлетворяющие жестким стандартам Кода ЭПЛ.

Инновация компании была удостоена почетной медали «За инновации и развитие» во всероссийском конкурсе «100 лучших предприятий России», и получила признание у зарубежных коллег, которые высоко оценили уровень качества изделий, подготовки персонала и технических требований.

«Опыт является ценнейшим активом любой компании и задействовать его для достижения еще больших результатов — это задача лидеров рынка» — делится своим выводом один из партнеров компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты».

Станьте важной частью бренда ЭПЛ, посетив официальный сайт компании: https://epldiamond.ru/

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Адреса ювелирных салонов «ЭПЛ. Якутские бриллианты» в Москве Вы можете найти здесь

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