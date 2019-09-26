2019-09-26T20:06:09+03:00
Общество

Площадь Савеловского вокзала после реконструкции: Новые автобусные остановки, «зебры» и станция МЦД

Для водителей и пешеходов скоро поменяется схема движения
Светлана ВОЛКОВА
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Фото: Мобильный репортер/АГН МоскваФото: Мобильный репортер/АГН Москва
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Площадь Савеловского вокзала превратилась в современный транспортный хаб. После реконструкции между путепроводом и железнодорожными путями появилась новая разметка как для водителей, так и для пешеходов. По оценкам мэрии, транспортно-пересадочным узлом смогут пользоваться порядка 245 тысяч человек в день. Напомним, в этом месте соединяются станции двух линий метро - Серпуховско-Тимирязевской и Большой кольцевой линий, маршруты городских автобусов, железнодорожная платформа Москва-Бутырская и будущая станция Московских центральных диаметров (МЦД-1 «Одинцово-Лобня»). Линия МЦД свяжет Савеловское и Белорусское направления железки. Длина этой скоростной трассы - 52 километра. На ней будет 28 остановок. Старт диаметров намечен на ноябрь 2019 года.

Теперь площадь выглядит так:

1. Савеловский вокзал.

2. Пути Савеловского направления железной дороги

3. Вестибюли станций метро «Савеловская» Серпуховско-Тимирязевской и Большой кольцевой линий. От них по подземному переходу можно перейти к платформам обычных электричек и поездов МЦД.

4. Пять новых остановок автобусов и электробусов. Рядом с ними в следующем году появятся зарядные станции для электромашин. Уже сейчас сюда может заезжать только общественный транспорт. Причем пассажиры наземки попадают максимально близко к метро. Маршруты от этих остановок делятся по разным направлениям - в центр и в область.

5. Наземные пешеходные переходы с «островками» безопасности.

6. Стоянка для такси и личных авто. Здесь же появятся места для кратковременной стоянки, посадки и высадки пассажиров.

7. Савеловский путепровод.

КСТАТИ

В ближайшее время на площади перед Савеловским вокзалом общественный и личный транспорт поедет по-новому.

- Подъехать к вокзалу можно с улицы Нижняя Масловка или Бутырская, съезд с Савеловской эстакады на площадь будет открыт только для городского транспорта, - сообщили в Центре организации дорожного движения правительства Москвы. - Скоро на площади появится навигация со схемами для пешеходов и табло с расписанием. Сейчас здесь находятся временные информационные стойки. Около вокзала разместятся пункты проката велосипедов и самокатов.

Подробнее об изменении схемы движения можно будет узнать на Едином транспортном портале Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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