ГИБДД отказывается учитывать фото нарушений, которые горожане присылают через приложение «Помощник Москвы»

Мобильное приложение «Помощник Москвы» запустили еще в 2015 году. С его помощью горожане могли фотографировать машины, нарушившие правила дорожного движения (например, стоянку в неположенном месте) и отослать этим снимки в ГИБДД или МАДИ - Московскую автомобильную дорожная инспекцию. А днях выяснилось, что Госавтоинспекция больше не принимает фото из «Помощника Москвы». Оказывается, еще в июне Верховный суд России официально признал: сервис не является автоматической камерой фиксации нарушения, а потому выписывать штрафы по его материалам нельзя!

Впрочем, официальный Твиттер «Московского транспорта» поспешил сообщить, что большая часть нарушений, который с помощью фото-видео фиксируют пользователи «Помощника Москвы» находится в зоне ответственности МАДИ, а не гаишников:

«МАДИ уже работает в полном объеме с полож. судебной практикой. Доля постановлений, которые в зоне отв-ти МАДИ - 75%... Мы не сомневаемся, что все решения ГИБДД примет в ближайшее время для возобновления работы нужного и востребованного «Помощника Москвы».

По последним данным, пользователями сервиса являются около 460 тысяч человек. А общее число штрафов, выписанных по итогам фотофиксации нарушений в «Помощнике Москвы» превышает 800 тысяч. Кстати, в августе этого года вышла обновленная версия сервиса.

«Теперь процесс фиксации нарушений стал еще более автоматизированным: переход от распознавания номера автомобиля к фотографии и съемке видео происходит сразу. Пользователю не обязательно прикасаться к экрану, - сообщили месяц назад в Департаменте транспорта Москвы. - Кроме того, теперь «Помощник Москвы» сам определяет, какие виды нарушений можно зафиксировать в конкретном месте. Это делается на основе геолокации в заранее отмеченных на карте зонах. Фиксация возможна в том случае, если камера не двигается, а автомобиль нарушителя находится в зоне ее обзора».